El festival Temporada Alta celebrava en aquesta edició la tornada als escenaris de la programació internacional. Però el virtuosisme del certamen perdria un dels pilars de la seva formula d’èxit si no fos per l’aposta pel talent de proximitat.

I és que enguany, 23 dels 106 espectacles programats són produccions gironines o compten amb la participació destacada d’artistes gironins. O dit d’una altra manera, un de cada cinc espectacles que es podran veure en aquesta edició tenen ADN gironí. Es tracta d’una tendència que es manté estable respecte les anteriors edicions, però que amb el pas dels anys ha anat guanyant terreny (tenint en compte que en la primera edició del festival, l’any 1992, només va pujar a l’escenari una producció gironina). En aquest sentit, el director del certamen, Salvador Sunyer, subratlla que a banda de la quantitat, «el que ha crescut més és la qualitat de les produccions». Un atribut que s’imprimeix en les gires dels espectacles protagonitzats pel talent de casa, que «després de Temporada Alta recorren els escenaris d’arreu del món, com la companyia Mal Pelo, l’espectacle RRR o Sílvia Pérez Cruz».

Tot i així, segons Sunyer, «no creiem massa en les produccions exclusivament gironines o catalanes». I és que l’aposta del festival passa per teixir complicitats entre el talent local, nacional i internacional per a crear un circuit que es retroalimenti. De fet, Sunyer assenyala que «viure del teatre només fent teatre a Girona no funciona», i reconeix que el festival és un «aparador» pel talent local. Pel dramaturg gironí Ferran Joanmiquel, que en aquesta edició aterrarà al festival amb les produccions El·lipsi i Cent dies i cent vides, assenyala que l’aposta del festival pel talent de proximitat és «essencial». En aquest sentit, sosté que «és part de la feina que Temporada Alta ha de fer i afortunadament fa». Tot i així, el creador no vol passar per alt la feina de la sala La Planeta. «Si no hi fos La Planeta ni el marc d’exhibició de Temporada Alta, ho tindríem encara més complicat». Joanmiquel, que ja va debutar al festival al 2011 amb Dinos, ja s’ha convertit en un veterà del festival. I és que des d’aleshores ha pujat a l’escenari amb Orsai (2012), El rey del Gurugú (2016) i El color de la llum (2017 i 2018). I és que, defensa, que «Temporada Alta és un referent i com a refent, sempre que tens entre mans una proposta hi vas a provar sort».

Del 8 d’octubre al 13 de desembre, es podran degustar les produccions gironines Viaje al centro de un idiota d’Enric Montefusco i Xavi Bobés; Cent dies i cent vides de Ferran Joanmiquel; Els àngels no tenen fills de Clàudia Cedó; Els colors de Duke Ellington de Cascai Teatre i Marcel Tomàs; Highlands de Mal Pelo o Sopa de Cabra, amb els 30 anys de Ben Endins. Els intèrprets gironins també pujaran a l’escenari amb propostes com Bros, Canto jo i la muntanya balla o La mala dicció.