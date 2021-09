Bones notícies pels cinèfils. I és que després d’abaixar la persiana el 26 d’octubre del 2020, Girona recuperarà aquest divendres 17 de setembre els cinemes Albèniz Centre en una decisió que, segons el gerent de l’equipament, Josep Maria Pallàs, és «de caixa o faixa».

De moment, sosté, «obrirem com a mínim vuit sales», però ja avança que el 24 de setembre l’equipament funcionarà a ple rendiment amb «les deu sales obertes». Amb totes les cartes en joc, Pallàs tenia clar que s’havia d’arriscar. «O obríem o ja no obríem, però havíem d’intentar-ho». I és que tot i que la temporada forta (l’estiu) ja es comença a desdibuixar, el responsable reconeix que és un «bon moment» perquè «la gent ja haurà deixat les segones residències i s’haurà tornat a instal·lar a la ciutat». Reobrir l’Albèniz centre, però, comportarà el tancament, de moment provisional, dels Plaça, que ara estaven en funcionament.

La previsió d’estrenes programades els és favorable. Així, debutaran amb Dune, de Denis Villeneuve; i la seguiran Sin tiempo para morir, de James Bond; Cry Macho, de Clint Eastwood; i Madres paralelas, de Pedro Almodóvar. Tot i així, recorda que de moment «els números no milloren» i sentencia que «el futur del cinema es juga en els propers tres mesos». Amb la reobertura els deu treballadors «sortiran de l’ERTO».

Pallàs reclama el «passaport covid» per a combatre la por de tornar al cinema. A més, denuncia que l’Ajuntament els ha posat pals a les rodes i no els ha ofert cap rebaixa de taxes. «Hem estat deu mesos tancats i hem seguit pagant tots els impostos -com les escombraries- com si haguéssim obert cada dia», sentencia.