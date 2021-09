Les vendes de llibres de text per aquest curs seran similars a les del passat, quan van caure un 7% respecte al 2019. El president de la Comissió de contingut educatiu del Gremi d’Editors de Catalunya, Antonio Garrido, reconeix que la situació és «especial» perquè no és una campanya postpandèmia, però tampoc es viu la incertesa del curs passat. Per això, «hi ha més normalitat» i la previsió és que la venda no torni a registrar un descens, sinó que es mantingui en nivells del curs 20-21. «No hi ha cap motiu per preveure una millora, però tampoc som pessimistes sobre que la venda continuï caient», ha indicat.

També hi ha un desplaçament en les compres i el mercat ja no s’activa a finals de juliol, sinó a partir de l’inici del curs escolar. A més, la campanya comercial no s’ha pogut reactivar amb normalitat i les editorials han mantingut les videotrucades i els contactes virtuals.