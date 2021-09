L’historiador i escriptor Jean-Antoine Casagran ha fet una donació a la Biblioteca-Arxiu del Palau de Peralada d’un lot de llibres i una vuitantena de vinils relacionats amb El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera part de l’obra Don Quijote de la Mancha, publicada el 1605. Tota la donació anirà destinada a enriquir la Col·lecció cervantina de la biblioteca del castell de Peralada.

Aquesta col·lecció la va iniciar l’empresari i polític Miquel Mateu i Pla (1898-1972) i compta amb uns 5.000 volums. És una de les més importants en mans privades de tot el món. Del total d’exemplars, més d’un miler corresponen a diferents impressions de l’obra de Miguel de Cervantes (1547-1616) i a traduccions en fins a 33 llengües diferents.

L’objectiu de la col·lecció és mostrar els principals tresors bibliogràfics de l’obra cervantina conservats a Peralada, difondre l’obra cervantina en la seva totalitat i la iconografia generada i donar una visió de la universalitat de la llengua espanyola. A partir d’aquest fons, es va organitzar l’exposició Cervantes, 400 anys, coincidint amb el quart aniversari de la mort de l’autor.

Entre Dalí i Don Quixot

Al llarg de la seva trajectòria professional com a comissari d’exposicions, Casagran fa trenta anys que va crear i dirigir el Festival International du Disque et de la Bande Dessinée a Perpinyà, i va idear la creació d’una fonoteca d’autors locals que, finalment, va quallar el passat 2020, a la Maison du FID & BD.

En concret, Jean-Antoine Casagran ha estat un gran especialista i difusor de l’obra de Salvador Dalí, promovent diferents exposicions sobre la figura i l’art del personatge figuerenc.

En aquest sentit, la mostra principal va ser la del Discòbol de Dalí el 2004, i a partir d’aquí van seguir altres projectes similars, com van ser el Discòbol de Warhol, el 2007, i El Discòbol de Comelade, el 2008.

Va ser llavors que Casagran va voler iniciar un nou projecte, aquest cop dedicat al cèlebre heroi de Cervantes, en el qual Dalí també va tenir una part de protagonisme. Així va ser com explicava el mateix Casagran l’origen i el recorregut del projecte: «La idea de realitzar un Discòbol de Don Quixot em va venir al cap l'any 2005 pel 400 aniversari del cavaller de la Manxa», recorda. Llavors, afegeix, va «demanar al dibuixant Philippe Druillet d'imaginar el seu propi Don Quixot en l'estil decididament futurista que va il·lustrar el cartell del 17è Festival Internacional del Disc del Còmic». «D'ençà d'aquest primer dibuix, els més grans del còmic hexagonal han realitzat especialment per al projecte dotze noves representacions de l'enginyós cavaller en el que serà un total rentat de cara per a aquest heroi de llegenda», afegeix.

Finalment, l’exposició es va portar a terme l’any 2011 i la directora de la Biblioteca del Palau de Peralada, Inés Padrosa, va col·laborar en el catàleg, ja que és on es conserva una de les millors col·leccions del Quixot. Ara, deu anys més tard, Casagran cedeix als fons peraladencs una gran part del que es va exposar en aquella ocasió, els quals, segons paraules de la bibliotecària, «enriquiran sens dubte la reconeguda col·lecció cervantina».