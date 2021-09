Ni Joana Serrat, ni Vàlius ni Grises actuaran finalment aquest divendres al parc de la Coope de Sarrià de Ter. El festival In-Somni va anunciar ahir que ajorna els concerts programats en la que havia de ser la primera jornada de l’edició d’aquest any. «La no flexibilització d’horaris per part del Procicat fa que tècnicament sigui impossible dur a terme els concerts en cinc hores» explica l’organització de l’esdeveniment. «Artistes i organització, així com l’Ajuntament i patrocinadors han estat d’acord en ajornar i recuperar els concerts en altres dates i millors condicions» afegeixen en un breu comunicat en el qual també afirmen que l’import de les entrades adquirides per divendres es retornaran a partir del 20 de setembre.

No obstant això l’edició d’enguany, que inicialment havia estat anunciada pel passat mes de maig, seguirà endavant amb els concerts que programats per dissabte i diumenge. Concretament, dissabte a partir de les 20 h passaran per l’escenari de la Coope de Sarrià de Ter els grups de punk i rock Crim i La Inquisición. Els ritmes urbans de Doble & Hug Sound amb la Basement Band, Swit Eme i Flashy Ice Cream, entre d’altres, seran els grans protagonistes de diumenge en una jornada que arrencarà a les 17 h i s’allargarà fins a les 20 h.