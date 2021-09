L’Ajuntament de Banyoles preveu que les obres de reforma del Museu Arqueològic arrenquin el 2022 amb l’objectiu que a mitjans del 2023 ja es pugui tornar a obrir al públic. El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Miquel Cuenca, va destacar ahir que l’àrea de Patrimoni del Govern ja ha donat llum verda a les obres, que permetran la modernització de l’equipament i millorar-ne l’accessibilitat. El proper pas, va detallar, és «decidir qui executarà el projecte». Per això ara caldrà licitar les obres, un procés que es preveu fer «a finals d’aquest any».

A més, Cuenca ja va avançar que en el nou equipament no s’exhibiran totes les obres que fins ara hi havia exposades, però va assegurar que segurament se’n veuran de noves. De fet, el regidor de Cultura va recordar que tenen un fons de 800.000 peces i fins ara l’exposició permanent era de 1.732 objectes. Per això creu que el Museu Arqueològic de Banyoles ha de ser «un espai viu» que permeti l’entrada i sortida d’algunes de les peces de l’exposició. En aquest sentit, el regidor va recordar que a la comarca del Pla de l’Estany hi ha molts jaciments en actiu que s’estan explorant, fet que implica que constantment s’incorporin noves restes al fons del museu. Per això, va assegurar, defensa la creació d’un projecte permeable que faciliti la rotació d’algunes de les peces en funció de les noves troballes.

Mentrestant, els tècnics del museu ja han retirat més d’un miler de les 1.732 peces exposades amb l’objectiu de deixar espai disponible per a la reforma de l’edifici. Es preveu que a finals de la setmana vinent les vitrines ja estiguin completament buides i es puguin guardar totes les restes al magatzem de l’equipament cultural, després de ser documentades per a la posterior localització.