El poeta Esteve Plantada ha guanyat el premi Cadaqués a Rosa Leveroni de poesia catalana amb l'obra 'La conca de pols', i Marc Arnal, el premi Cadaqués a Carles Rahola de periodisme per l'article 'Peter Harnden i Lanfranco Bombelli: la casa de l’escultora Mary Callery a Cadaqués, 1961-1963', publicat a la revista cultural digital 'El Temps de les arts'. Per la seva part, Dolors Miquel ha guanyat el guardó Cadaqués a Quima Jaume de reconeixement a la trajectòria literària. Ells són els guanyadors dels premis literaris Cadaqués d'aquest any. L'acte d'entrega serà aquest dissabte a Cadaqués i serà conduït per l’actriu Francesca Masclans. Per la tarda, el poeta Biel Mesquida protagonitzarà un recital acompanyat de l’actriu Pepa López.

El poeta Esteve Plantada és qui ha resultat guanyador de la 34a convocatòria del Premi de poesia, amb l'obra 'La conca de pols'. Els organitzadors han destacat l'alta participació qualitat dels textos rebuts.

Dolors Miquel ha obtingut el Premi de Reconeixement a la Trajectòria literària. L'autora ha publicat 19 llibres de poesia, més els de narrativa i teatre, i vuit premis obtinguts, que amb el de Cadaqués a Quima Jaume seran nou. En l'últim llibre publicat 'Sutura', la poeta ha volgut fer una antologia de la seva poesia, amb uns quants poemes nous, que pretén ser un final d’etapa. Un llibre acompanyat per les il·lustracions del pintor i poeta Perejaume, un pròleg d’Ingrid Guardiola i un epíleg d’Àngels Moreno.

Marc Arnal ha merescut el premi de periodisme per l'article 'Peter Harnden i Lanfranco Bombelli: la casa de l’escultora Mary Callery a Cadaqués, 1961-1963', publicat a la revista cultural digital 'El Temps de les arts'. Arnal és arquitecte i coneixedor de l’obra de Harnden i Bombelli a la qual ha destinat cinc anys d’estudi, reflectits en el seu llibre 'L’art de viure. Peter Harnden i Lanfranco Bombelli i les cases per a artistes de Cadaqués'.