Les restriccions per viatjar encara vigents en molts punts del planeta, amb motiu de la pandèmia, han obligat al músic Cory Wong a cancel·lar la gira que aquesta tardor l’havia de dur fins a La Mirona de Salt. Concretament, el guitarrista nord-americà -membre de l’aclamada formació funk i rock Vulfpeck- tenia previst actuar a la sala gironina el pròxim 2 d’octubre, dins la programació del Black Music Festival. Finalment, tal com ha anunciat el mateix festival a les xarxes socials, aquesta actuació es trasllada al 26 de març de l’any vinent.

Les entrades adquirides seran vàlides per a la nova data. Per ara es manté intacte la programació prevista per aquesta tardor, en la que serà la segona part d’una edició que el festival va decidir dividir. Es mantenen els concerts de Ghost-Note, Andrew Strong, Denis Singula o Blanquito Zurdito.