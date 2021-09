El poeta Esteve Plantada ha estat reconegut amb el premi Cadaqués a Rosa Leveroni de poesia catalana per l’obra La conca de pols. Per la seva banda, l’arquitecte Marc Arnal ha estat distingit amb el premi Cadaqués a Carles Rahola de periodisme per l’article Peter Harnden i Lanfranco Bombelli: la casa de l’escultora Mary Callery a Cadaqués, 1961-1963, publicat a la revista cultural digital El Temps de les arts. A més, Dolors Miquel ha estat premiada amb el guardó de reconeixement a la seva trajectòria literària, després d’haver publicat un total de 19 llibres de poesia -a banda dels de narrativa i teatre- i vuit guardons que avalen el seu talent.

L’acte de lliurament d’aquesta edició dels premis literaris se celebrarà demà a la localitat altempordanesa, conduït per l’actriu Francesca Masclans. Després, el poeta Biel Mesquida protagonitzarà un recital, acompanyat de l’actriu Pepa López.