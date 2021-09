El festival Còmic aterra avui a Figueres amb una desena de propostes, que fins diumenge posaran a prova la pandèmia amb una recepta infal·lible: l’humor.

En la seva 14a edició, el certamen ha volgut plantar cara a la «davallada de l’ús social de la llengua catalana, sobretot entre els joves» amb la creació del primer concurs de vídeos i mems humorístics en català. La iniciativa, segons explica el codirector del festival, Xavier Valentí, va sorgir de la voluntat d’aportar «un petit granet de sorra a partir del festival que tenim entre mans, barrejant humor, virtualitat, creativitat i bogeria». Sota aquesta premissa, al llarg del dia d’avui arribaran a la capital de l’Alt Empordà els influencers Miquel Montoro, Apitxat, Laia Argelaguet i Maria Bouabdellah amb la missió d’escollir les propostes guanyadores (en total, 24), una emissió que també es podrà seguir en directe des del canal de la plataforma Twitch dels 16jutges. A més, segons Valentí, el concurs -que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya- ha arribat per a quedar-se i «tindrà continuïtat» en les properes edicions del festival. El motiu, confessa, és clar: «estem fent un favor a la llengua, que és el que més estimem».

Un altre dels plats forts del festival serà Carles Sans, que pujarà a l’escenari del Teatre Jardí per a presentar l’espectacle Per fi sol. Es tracta d’un monòleg dirigit per José Corbacho, que revela les anècdotes -personals i professionals- dels 40 anys d’El Tricicle. També aterraran a Figueres els clowns anglesos Opposable Thumb amb l’espectacle Coulrophobia, que ja s’havia programat en l’edició de l’any passat però la dificultat de viatjar a causa de les restriccions imposades per la pandèmia va obligar a ajornar-lo. Ara, i després de l’èxit majúscul al Mime de Londres, arribaran a la sala La Cate.

A més, el col·lectiu El Soterrani tornarà un any més a Figueres, amb els seus monòlegs d’stand up firmats per Oye Sherman, Ana Polo, Raquel Hervás, Irene Minovas, Marc Sarrats i Josep Català. Però també hi haurà lloc pel talent de proximitat, de la mà de l’actriu gironina Meritxell Yanes, que pujarà a l’escenari amb la coproducció del festival, Pòsit. La peça, dirigida per Martí Torras, posa en valor el sentit de l’humor en el procés d’acompanyament de malalties com l’Alzheimer.

Els espectacles de carrer, una altra de les potes del festival, concentrarà en aquesta edició tota la seva programació a la Plaça Catalunya. El cartell comptarà amb l’espectacle de circ Piti Peta Hofen, a càrrec de la companyia LPM; Fly me to the moon, de la mà de Leandre Clown amb Leandre Ribera i Laura Miralbés sobre l’escenari; i Kalabazi, de la brasilera Jessica Arpin, una peça on maridarà poesia, circ i clown. Tot i l’adaptació del circuit de teatre de carrer a les exigències de la pandèmia, que ha implicat la reducció dels espais i la cancel·lació dels espectacles itinerants, Valentí assenyala que han aconseguit crear una programació «molt completa, compacta i variada».

En paral·lel, l’organització del festival ha obert una nova franja horària i gratuïta amb matinals de teatre a l’Auditori dels Caputxins, que acollirà l’espectacle d’improvisació Diàriament, a càrrec de la companyia Tot, amb l’Ovidi Llorente i José Malaguilla; i Soc la Mercè, de la mà de la companyia Quarta Regional, encapçalada per la clown Elena Ballester.

Tot i haver hagut de traslladar el festival a mitjans de setembre, el codirector del certamen avança que, quan la situació epidemiològica ho permeti, tornaran a programar-lo a la primavera. «Vam néixer a la primavera precisament per a expandir el calendari cultural de les comarques gironines».