Hores d’infart pels cinèfils. I és que si dijous els Albèniz Plaça abaixaven la persiana indefinidament després de quaranta anys de projeccions, ahir el seu germà gran, els Albèniz Centre, va tornar a engegar la màquina de crispetes per a reconquistar l’olfacte dels espectadors més fidels, que vint minuts abans de les quatre de la tarda començaven a arribar amb comptagotes.

Després d’onze mesos tancats, les expectatives eren moltes. La pel·lícula Dune de Denis Villeneuve, cridada a convertir-se en blockbuster, era el principal reclam. De fet, aquest va ser el film més repetit pels espectadors. A la cua, alguns confessaven que la por no els havia vençut i no havien renunciat a anar al cinema des de l’esclat de la pandèmia, això sí, no amb tanta freqüència. Per d’altres, però, ahir era la primera vegada des del març del 2020. «No sabia que reobria avui, però després de tants mesos m’he decidit a fer el pas i a tornar al cinema», assenyalava ahir un dels espectadors que es van acostar a l’equipament gironí.

El personal recordava, una a una, la localització de les sales als espectadors que, després de tants mesos, sol·licitaven indicacions. De les vuit sales que s’havia previst habilitar, la direcció va apostar ahir per obrir-ne sis, encapçalades, a banda de Dune, per una altra estrena: Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva.

A peu de carrer, no eren pocs els gironins que aturaven el seu pas per a tornar a estudiar la cartellera. De fet, a nivell estatal ja s’ha anunciat una campanya per a reivindicar els cinemes com a espais segurs, i del 27 al 30 de setembre el preu de les entrades es rebaixarà fins als 3,50€.