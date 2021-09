La llum verda pel Fort Festival no ha arribat. Després de celebrar les anteriors edicions a Tossa de Mar, els promotors del certamen de música electrònica feia mesos que treballaven de la mà de l’Ajuntament de Roses per a portar el festival (a peu dret i sense distància de seguretat) al recinte emmurallat de la Ciutadella.

Però el «mal resultat dels festivals d’estiu [Vida, Canet Rock i Cruïlla]», assenyala el regidor de l’Àrea de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, «va fer que la Generalitat es fes enrere i no volgués sentir a parlar de celebrar festivals d’aquestes característiques», sentencia. Per aquest motiu, el Fort Festival ha anunciat que fa les maletes i es trasllada a la localitat francesa del Pertús, on «la legislació és més laxa». L’impacte econòmic que suposa la pèrdua d’un festival que havia de reunir al municipi una afluència de 7.000 persones, però, és «difícil de quantificar» perquè aquesta havia de ser la primera edició a la localitat altempordanesa. «Ens sap molt de greu perquè representava la possibilitat de tenir visitants fora del que és estrictament temporada alta». De fet, segons confessa Ibáñez, el recinte de la Ciutadella està capacitat per a acollir unes 20.000 persones (xifra similar a l’edició d’enguany del Canet Rock, que en va concentrar 22.000), però l’organització ja havia descartat un aforament massiu i treballava amb la previsió d’acollir 7.000 persones «per seguretat», subscriu.

Confiança en el 2022

Tot i que enguany se’ls ha escapat dels dits, Ibáñez assenyala que la voluntat «de les dues parts» és que al 2022 «el festival se celebri a Roses, sempre i quan les condicions ho permetin». Amb tot, el regidor recorda que en aquests moments «el que prima davant de tot és la salut pública».