La saviesa popular proclama, des de temps immemorials, que al pot petit hi ha la bona confitura. I res més lluny de la realitat, perquè la formació gironina El Pot Petit ja s’ha convertit en el fenomen de la 30a edició del festival Temporada Alta.

Artífexs de hits com El lleó vergonyós, Soc un mico, Els pirates o la Cançó del tigre, la banda liderada per Siddartha Vargas i Helena Bagué aterrarà el 9 de desembre al festival Temporada Alta amb l’espectacle familiar És Nadal a dins El Pot Petit. Però si en un inici l’organització del festival va programar quatre funcions al Teatre Municipal de Girona, l’allau de demanda de localitats ha obligat a programar tres noves sessions. D’aquesta manera, la proposta d’El Pot Petit oferirà (de moment) set funcions, que del 9 al 12 de desembre endinsarà els espectadors al seu particular univers màgic, de la mà de tretze músics que interpretaran els aclamats himnes que ja s’han convertit en la banda sonora de milers de llars catalanes.

L’espectacle És Nadal a dins El Pot Petit és, a més, la proposta amb més funcions programades en aquesta edició del festival i, per extensió, la que ha posat més entrades a la venda (3.000). La magnitud del fenomen és tal que, en només 24 hores, van exhaurir les localitats disponibles de les quatre primeres funcions. «L’acollida ens va emocionar molt, sentim molta felicitat però alhora una mica de preocupació per poder donar cabuda a totes les famílies que ens volen venir a veure», subscriu una de les impulsores de la formació, Helena Bagué. De fet, ja només queden entrades disponibles per una de les set funcions habilitades. I és que en poc més d’una setmana, el reclam d’El Pot Petit ha fet volar les entrades, penjant el cartell de sold out en sis funcions de l’espectacle.

Una tendència que, segons l’adjunt a la direcció artística del festival, Narcís Puig, «podíem arribar a endevinar perquè ja ens esperàvem una molt bona resposta per part del públic, prenent com a referència les altres dues edicions en les que hem programat el fenomen musical d’El Pot Petit», però que confessa que sí que els ha sorprès «la velocitat» en exhaurir-se les localitats. Amb tot, reconeix que «l’opció de programar una vuitena funció està sobre la taula».

L’espectacle que es podrà veure en aquesta edició de Temporada Alta és una producció del 2019 que aposta per un format totalment renovat. «Amb tretze músics sobre l’escenari i una nova escenografia, és el concert més gran que hem fet mai», assenyala Bagué. L’any passat en van fer una adaptació al Teatre Poliorama de Barcelona amb 18 funcions, però el confinament comarcal va fer que només el pogués gaudir el públic barceloní. Ara, volen portar l’espectacle arreu, i de moment ja han tancat actuacions a Lleida, Terrassa i Mallorca.

Un espectacle per cada gironí

Si una cosa té clara el festival, gairebé des dels seus inicis, és que tothom hi ha de trobar el seu espectacle. «No pensem en el públic sinó en els públics, i l’infantil també entra en aquesta equació», subscriu Puig. Amb l’objectiu que «cada edat tingui el seu espectacle dins el festival», l’organització ha programat en aquesta edició cinc propostes familiars per a contribuir a «crear l’hàbit d’anar al teatre». Així, aterraran a Girona les produccions Söns, de la companyia Pels més menuts, dirigida a nens de 0 a 3 anys; Andròmines, de la mà de la companyia Samfaina de colors; i Bajau, de Ponten Pie, per a infants a partir de 3 anys; i Fragile 2.0, de Labú Teatre, una proposta de teatre poètic i visual per a majors de 8 anys.