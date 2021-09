El cinema i el teatre espanyols estan de dol per la mort de dos dels grans. Si les pantalles ploraven ahir per la mort de Mario Camus, els escenaris ho feien per Alfonso Sastre, mort divendres.

El director i guionista de cinema Mario Camus García, mort al seu Santander natal als 86 anys, compte en el seu haver amb diversos films inoblidables, fruit d’una carrera que li va valer importants guardons com el Goya o l’Ós d’Or de Berlín. Director de pel·lícules de tant renom al cinema espanyol com «La colmena» i «Los santos inocentes», va formar part de la generació del «nou cinema espanyol», al costat de Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo o José Luis Borau.

Per a televisió, en 1980 va rodar la sèrie «Fortunata i Jacinta», que ell mateix havia adaptat de l’obra de Benito Pérez Galdós, així com «Los camioneros» i «Curro Jiménez», entre d’altres.

Per la seva banda, l’escriptor, dramaturg i guionista Alfonso Sastre, guardonat amb el Premi Nacional de Teatre en 1985, va morir divendres als 95 anys a Hondarribia. Nascut el 20 de febrer de 1926 a Madrid, era considerat un dels principals exponents de la denominada «Generació del 50» i durant la seva llarga trajectòria intel·lectual es va caracteritzar pel seu compromís polític, primer contra la dictadura franquista i després en favor de l’esquerra abertzale.