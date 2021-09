L’avinguda del Paral·lel de Barcelona, durant les primeres dècades del segle xx, va ser un bullici de mariners, comerciants, empresaris i artistes, molts artistes! Cupletistes, humoristes, músics i fins i tot ensinistradors de cacatues omplien els teatres i l’avinguda d’un ambient irrepetible... Ahir vam descobrir la història d’un nen que, fent-se passar per venedor de cacauets, va aconseguir transportar-nos fins a aquell Paral·lel esplendorós i descobrir-nos una part molt important del repertori de la nostra cultura popular. Tot aixo i més és«El rei dels cacauets, cuplets en família i cabaret», que la companyia Le Croupier, va estrenar ahir a la tarda a la Casa de Cultura de Girona.

L’activitat obria la programació d’activitats familiars de La Petita Casa de Cultura per a aquesta tardor, que inclou també la segona edició del cicle Il·lustramons, que s’inaugurarà el 7 d’octubre. Es tracta d’una mostra dirigida als més petits que aquest any vol donar a conèixer la il·lustradora gironina Marina Montenegro, guanyadora del VI Concurs Modest Prats d’Àlbum Infantil Il·lustrat de la Fira del Conte de Medinyà.

La mostra es podrà visitar fins al 27 de novembre a l’espai lúdic de la Casa de Cultura, a una alçària i amb uns textos adaptats per facilitar-ne la visió i la comprensió a tots els públics, especialment a nens i nenes.

Paral·lelament s’han organitzat diverses activitats, com una sessió de contacontes el dia d’obertura de la mostra, a càrrec de Montenegro i Margarida Falgàs, organitzadora de la Fira del Conte de Medinyà, i un taller d’il·lustració per descobrir com i qui dibuixa els contes.

També a la Casa de Cultura, coincidint amb l’exposició «Contra natura», de Manel Bayo, s’ha organitzat un taller de dibuix amb llapis o grafit a càrrec del mateix artista.