Tot i haver-se celebrat fora de les seves dates habituals, forçat pels condicionants de la pandèmia, el festival Còmic de Figueres tanca la seva 14a edició amb "una molt bona acollida per part del públic fidel". A més, també assenyala que la programació ha comptat "des del primer minut amb la complicitat dels espectadors, tant del públic adult, el jove i l’infantil".

Amb tot, enguany el certamen ha presentat una programació pensada per a "sobreposar-se als efectes de la pandèmia", a través d'un cartell que ha comptat amb noms com Carles Sans, el col·lectiu El Soterrani, l'actriu gironina Meritxell Yanes o la companyia britànica The Opposable Thumb. Aquesta era, de fet, la primera vegada que el festival empordanès programava un espectacle en anglès. Amb "Coulrophobia", que va ser l'encarregada de cloure el festival, els clowns de Bristol van portar a Figueres una proposta vestida de repte assolit. "Aquesta ha estat una edició difícil d’organitzar, i programar un espectacle internacional i en anglès era un dels reptes que teníem pendents de feia anys i ha funcionat més del que ens pensàvem", assenyalen Xavier Valentí i Titín Custey, codirectors del certamen.

A més, el festival ha seguit apostant pel teatre de carrer a l’escenari de plaça Catalunya. Enguany, a més, l’habitual grada que s'instal·la a la plaça del Mercat per a acollir els espectacles gratuïts s’ha dissenyat amb cadires individuals per a complir amb les restriccions vigents.

Per la seva banda, les matinals de teatre, que s’han obert en una nova franja horària i gratuïta a l'Auditori Caputxins, va exhaurir les localitats dels dos espectacles programats, a càrrec de les companyies Tot i Quarta Regional.

El que estava cridat a ser un dels plats forts del festival, la primera edició del concurs de vídeos i mems humorístics en català, ha rebut un centenar de propostes. El jurat, integrat pels influencers Miquel Montoro, Laia Argelaguet, Maria Bouabdellah i Xavi Rico, ha repartit un total de vint premis de fins a 300€. Les peces guardonades, afirmen, "reflecteixen l’interès dels més joves a reivindicar la llengua i la necessitat de disposar d’espais propis on poder fomentar la creativitat i la imaginació". A més, els artífexs del certamen asseguren que "és una petita llavor per a contribuir a fomentar l’ús del català i la creació de contingut a les xarxes socials en la nostra llengua".