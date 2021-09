Sant Jordi Desvalls acollirà la primera edició del Festival Pluja d’Art Sant Jordi amb tres dies d’activitats culturals, del 24 al 26 de setembre. Teatre, música, dansa, circ, exposicions, artesania i gastronomia ompliran diferents espais de la població.

El festival es va decidir organitzar com una pluja d'art cultural amateur i l’oportunitat per impulsar la cultura. Al capdavant hi ha els artistes Oriol Serra i Albert Moreno de la companyia "En vols més?". Amb aquest festival el municipi ofereix un espai als artistes per poder mostrar el seu art. Estava previst per l’any passat, però la Covid-19 va obligar a ajornar-ho.

Els espectacles de teatre, circ, música, màgia, dansa i teatre infantil poden participar d’un concurs.

Però el festival s’ha obert a totes les arts des de la fotografia a l’art visual o l’escultura. A banda dels espectacles hi haurà paradetes i exposicions de diferents disciplines. Les mostres es podran veure a diversos punts del poble. Els artesans tenen oberta la lliure participació amb la instal·lació d’una parada a la zona habilitada.

S’ha adequat una zona per a autocaravanes al camp de futbol.

L’obertura està programada per al 24 de setembre amb l’obertura de l’espai food truck (a partir de les sis de la tarda) darrere les escoles i l’espectacle inaugural a càrrec de Toni Albà, a la plaça Major. El mateix dia es podrà veure l’actuació de Lo Pau de Pons.

L’endemà és el dia fort del festival amb conta-contes, teatre còmic, dansa, i diferents actuacions musicals amb companyies com Pim-pam, El Focus, CiaMai, o Pau Zabala, o Glòria Vila. Clourà la música de dijs per donar pas al diumenge on els espectacles centre la jornada amb circ amb Total Circ, màgia amb Seriogia, i dansa amb Lara Munin, clown amb Tucat’s. El diumenge es farà l’entrega de premis i la cloenda.

La programació podria incloure algun canvi d’última hora, segons ha explicat un dels organtizadors, Oriol Serra, per temes relacionats amb la Covid-10. El festival va informant a través de les xarxes socials.

L’espectacle de Toni Albà es podrà veure per 10 euros i adquirir el paquet d’entrada per dissabte i diumenge a 5 euros.