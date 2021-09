L’Escola Municipal d’Humanitats de Girona ja té a punt la seva programació de tardor.

El crític i historiador de l’art Pere Parramon donarà el tret de sortida a la programació amb la conferència L’art fantàstic: estratègies visuals de l’impossible. Es tracta d’una col·laboració amb els Amics del Museu d’Art de Girona, que tindrà lloc el 22 de setembre. El cicle, que porta per títol Parlem de les arts!, es completarà amb les ponències Stravinsky i la diversitat estilística de Sara Pujolràs, professora del Conservatori de Girona i directora del Cor Maragall (6 d’octubre); Joan Casanovas: la invenció de la modernitat, a càrrec de la periodista Eva Vàzquez (27 d’octubre); i A l’entorn de l’art: confusions i abusos del llenguatge, de la mà de Pere Parramon (10 de novembre). El compositor Xavi Molina posarà el punt i final al cicle, amb El jazz. Música blanca i música negra, programat el 26 de gener de 2022.

El Bòlit Centre d’Art Contemporani protagonitzarà el segon cicle, batejat com a Bòlit Pensament. La primera edició, amb l’aigua com a element vertebrador, arrencarà amb la conferència de la doctora Anna Ribas, A la vora del riu no t’hi facis el niu (13 d’octubre). La seguirà un diàleg entre els artistes participants en l’exposició de l’equipament, L’aigua i la imaginació creadora (10 de novembre) i tancarà amb L’aigua com a bé comú (15 de desembre).

En paral·lel, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana organitza la sessió La literatura no té edat, a partir d’on posarà en relació les escriptores Maria Mercè Roca i Àngels Moreno per a debatre aspectes com la seva implicació en la vida política i cultural del país o les perspectives de la relació intergeneracional. A més, la programació també inclou una col·laboració amb la Càtedra Ferrater Mora amb la conferència del filòsof i economista Philippe van Parijs, Linguistic justice against multiculturalism? (14 d’octubre).

A més, s’ha programat una activitat per a commemorar el 75è aniversari del naixement de Montserrat Roig. I és que després d’estrenar-se al CCCB, arriba a Girona una versió reduïda de Revetlla Roig, amb la presència de l’escriptora Gemma Ruiz, la biògrafa de Montserrat Roig, Betsabè Garcia, l’humorista Oye Sherman, la dramaturga Carla Rovira i el periodista literari David Guzman.