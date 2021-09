La covid-19 va obligar a reformular el format del festival d'Olot Lluèrnia l'any passat i enguany la desena edició també estarà condicionada per la pandèmia. Els organitzadors han anunciat que el certamen s'allargarà durant 16 dies, del 12 al 28 de novembre, amb tres caps de setmana i que inclourà una vintena d'instal•lacions, que tindran el Fluvià com a "eix d'unió". Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, a més, els muntatges es podran veure des del Bosc de la Tosca fins al barri de Sant Miquel. Tot i que el programa encara no està tancat, el festival continuarà apostant per disciplines diverses: arquitectes, dissenyadors d'il·luminació, escenògrafs, interioristes o artistes visuals.

Entre les propostes, tindrà especial protagonisme 'L'hort de la llum', que enguany anirà a càrrec de l'il·luminador Antoni Arola que oferirà una instal·lació inspirada en algunes de les representacions de "l'ascensió mística cap a la llum". I una instal·lació de l'escultor Marc Lorente, amb 10 bombetes gegants, decorarà el passeig de la Font de la Puda i acompanyarà els visitants fins al túnel d'inici del bici carril, on es podrà veure la instal•lació de les escoles de primària.

D'altra banda, Àlex Posada i Xavier Bayona, que ja van intervenir a Lluèrnia 2018 amb la seva Sfera, a la Plaça de Braus, presentaran una sorprenent proposta que encara no té ni títol ni ubicació definitiva. La nit del 24 al 25 de novembre serà el torn de les propostes de foc amb artistes ja coneguts del festival com Laia Escribà del Taller de Magnèsia, Marc Sellarès o el Pim Pam Pum, Foc! en espais avui encara per determinar. Finalment i per celebrar el 10è aniversari, l'últim cap de setmana del festival, es farà una instal·lació conjunta de totes les associacions i entitats que ha volgut col•laborar amb el festival per il·luminar els ponts sobre el Fluvià, amb espelmes.

El festival també produeix tres projectes guanyadors de la convocatòria Oberta amb la intenció de promoure la creació emergent. Es tracta de 'Al•luvió', de Gigamo Arquitectos; 'Llindars', d'Hedonistas Studio i Tal Cual Studio; 'Negre', d'Albert Palazón i 'Hípetre', de 27 Lletres.

Laboratori d'experimentació

D'altra banda, el certamen continuarà funcionant com a "laboratori d'experimentació real" on els alumnes de les escoles d'art i disseny puguin presentar els seus projectes. En concret aquest any hi participaran les escoles EINA i Escola Municipal d'Art de Terrassa. L'EASD d'Olot, Campus Garrotxa també hi participarà amb la seva instal·lació als Claustres del Carme, que previsiblement s’allargarà durant tots els dies del festival.