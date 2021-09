El Conservatori de Girona ha decidit ampliar les classes de l'aula de música moderna i jazz, que es va estrenar el curs passat, després de l'èxit de les inscripcions i per atendre la creixent demanda. L'aula també incorporarà nous professionals com el contrabaixista Manel Fortià, que impartirà classes de baix elèctric, contrabaix modern o combo amb cantants; o el percussionista Ramon Prats, responsable de bateria, percussió moderna i combo instrumental. A ells, s'hi suma el professor del Conservatori Joan Sadurní, que ensenyarà piano modern juntament amb Luis González, que seguirà donant classes d'harmonia moderna i improvisació col·lectiva. L'aula es completa amb la Big Band del Conservatori, dirigida per David Salleras i Luis González.

L'aula de música moderna i jazz del Conservatori de Girona s'adreça a alumnes del centre, però també a altres d'externs, amb coneixements previs de música, que tinguin interès a endinsar-se en aquesta especialitat. Les persones inscrites tindran l'oportunitat de fer assignatures pràctiques i teòriques amb l'objectiu de familiaritzar-se també amb la improvisació. La inscripció per a l'alumnat extern es pot fer fins al 30 de setembre a través del web del centre.