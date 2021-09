Dagoll Dagom estrena el musical 'Bye bye Monstre' el 7 de novembre al Teatre Poliorama. Aquesta és la primera producció musical familiar que fa Dagoll Dagom, en aquesta ocasió amb cançons de Dàmaris Gelabert. Amb 'Bye bye Monstre', la companyia vol conscienciar i introduir als més joves el llenguatge teatral, ja que molts nens no poden accedir-hi, segons la directora de l'obra, Anna Rosa Cisquella. 'Bye bye Monstre' està inspirat en la situació de confinament que han viscut milers de nens i famílies aquest últim any i és un homenatge als més petits de casa. Hi actuen Alba Florejachs, Albert Triola, Marc Soler, Vinyet Morral, Martina Garcia i Violeta Marín. El musical es representarà fins al gener amb tres passes setmanals

El musical dirigit per Cisquella, compta amb la dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i David Pintó, text de Marc Artigau, cançons de Dàmaris Gelabert, coreografia de Lluc Fruitós (Brodas Bros).

Berta, una nena de 8 anys, recorda el que va escriure al seu diari. Per tots els carrers de totes les ciutats hi ha un monstre molt perillós, que és capaç d'entrar en secret a les cases i deixar a la gent adormida. El pare, que és infermer a l'hospital, els demana seguir una sèrie de normes per a protegir-se, que impliquen tancar-se a casa. A més, els avis són científics i la Berta fa una videotrucada amb ells, ja que tracten de buscar una solució per combatre al monstre.

Alba Florejachs, intèrpret de la mare de la Berta, considera que, per als actors, 'Bye bye Monstre' és una "catarsi" de tot el que han viscut. A més explica com aquest musical familiar surt "una mica" dels "clàssics estereotips de gènere", ja que la Berta és una nena valenta i que pren la iniciativa. Tanmateix a l'obra és molt important la solidaritat "per tot el que ha passat" i "per tot el que queda".

Florejachs considera als nens com "els grans oblidats" de la pandèmia i creu que són "els que han de prendre la veu". Un dels grans reptes per a Dagoll Dagom era il·lustrar el monstre, tant al musical com al llibre, ja que no volien que fos com el de la Covid-19 i que, a la vegada fos abstracte, segons ha explicat la il·lustradora Lyona.

Marc Artigau, encarregat de la dramatúrgia, ha explicat que un dels objectius principals a l'hora de transmetre el text és "mostrar el paper de la imaginació" dels nens i el "poder" de les paraules.

TMB

De fet, el projecte neix del Concurs de Relats Curts per a infants i joves impulsat per TMB, que enguany ha arribat a la 14a edició i en què hi han participat més de 400 joves. El premi ha consistit a convertir els contes guanyadors reescrits per Marc Artigau en un espectacle musical de Dagoll Dagom i en una versió editada en format conte amb il·lustracions i disseny gràfic de Lyona, publicat pel segell Baobab de l’editorial Estrella Polar i que surt a la venda a totes les llibreries aquest dimecres.

Des de TMB va sorgir una nova categoria al concurs on els nens havien d'escriure un conte en què emulessin la llegenda de Sant Jordi. Per a Artigau, aquests contes han suposat un "punt de partida i d'inspiració" per poder dur a terme 'Bye bye Monstre'.

Dàmaris Gelabert

Pel que fa al repertori musical, segons ha explicat Dàmaris Gelabert, s'hi poden trobar des de rumbes fins a música pop i cançons més hip hop. L'objectiu per Gelabert és "tenir un recurs més" per tal de gaudir en família i poder ballar-les. A més, pedagògicament, li sembla "molt bonic" que les idees bàsiques surtin de les paraules dels nens.