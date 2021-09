La pandèmia continua condicionant la vida però Olot tampoc ha volgut renunciar aquest any al festival de foc i de la llum, el Lluèrnia, que del 12 al 28 de novembre tornarà a enlluernar la capital de la Garrotxa. Atenent la bona acceptació que va tenir el 2020 l’extensió del festival, que va passar de les sis hores tradicionals als dos mesos i mig, ara es proposa un format concentrat en setze dies que aplega tres caps de setmana. Els organitzadors entenen que d’aquesta manera es garanteix que el públic pugui visitar les diferents instal·lacions sense aglomeracions, a banda de servir de reclam per atraure visitants.

Després de deu anys, poques presentacions li calen al Lluèrnia, un festival de foc i de llum que convoca artistes de diverses disciplines: arquitectes, dissenyadors d’il·luminació, escenògrafs, interioristes, artistes visuals, vídeo-creadors, i també alumnes de les escoles universitàries d’art i disseny de Catalunya, entitats culturals de la ciutat, veïns, comerciants i estudiants de primària de tota la comarca. En aquesta edició es podran veure una vintena llarga d’instal·lacions, amb un especial protagonisme de L’hort de la llum, que aquest any anirà a càrrec del reconegut il·luminador i dissenyador Antoni Arola. La seva proposta s’instal·larà a l’estadi d’atletisme.

Una altre de les propostes destacades arribarà amb la col·laboració del Museu del Cinema de Girona i Innova Didàctic d’Olot. Els instituts d’Olot i la Garrotxa presentaran a l’Arxiu Comarcal la instal·lació Cine Nic, on es podran veure els resultats de la creació de diverses pel·lícules per aquesta joguina, molt popular en temps de la República, realitzades per estudiants d’ESO. Per celebrar el desè aniversari, a més, en el tercer cap de setmana de la proposta es farà una instal·lació conjunta de totes les associacions i entitats amb l’objectiu d’il·luminar diversos ponts sobre el riu Fluvià amb llum d’espelmes que facilitarà el propi festival. També s’espera amb interés la nit del 24 a 25 de novembre, amb les propostes de foc de Marc Sellarés, Pim Pam Pum Foc i El Taller de la Magnèsia.

Durant els setze dies de durada s’aniran succeint activitats que permetran posar l’accent en alguns dels aspectes que donen caràcter a Lluèrnia: el laboratori d’esperimentació per les Escoles d’Art, el foc com a element originador de cultura i la participació popular. El programa no està tancat encara definitivament, però el festival es reivindica com una proposta «de tardor, que necessita de la foscor i l’ambient nocturn per treballar amb el foc i la llum».