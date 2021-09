L'actor Willie Garson, conegut pel seu paper de Stanford Blatch en 'Sexo en Nueva York', va morir aquest dimarts als 57 anys. El seu fill, Nathen Garson, va confirmar la mort en el seu perfil d'Instagram: "T'estimo molt papa. Descansa en pau, estic orgullós que compartissis totes les teves aventures amb mi i de tot el que vas aconseguir. (...) Sempre vas ser la persona més forta, divertida i intel·ligent que he conegut", va assegurar.

La plataforma HBO també va dedicar unes paraules a l'actor, que poc abans de la defunció va estar treballant en el rodatge de la sèrie “And Just Like That…” , que servirà de preqüela de la popular 'Sexo en Nueva York'.

Entre 1998 i 2004, Garson va formar part del repartiment de la popular sèrie durant les seves sis temporades, al costat de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis i Kim Cattrall. El seu personatge, un amic íntim de Carrie, es va convertir en un dels favorits del públic i va anar prenent importància al llarg de la sèrie fins a protagonitzar la seva pròpia línia argumental a través d'un romanç amb el ballarí de Broadway, Marcus Adente.

"Willie Garson era en vida, com en la pantalla, un amic devot i una llum brillant per a tots. (...) Va crear un dels personatges més estimats d'HBO i va ser membre de la nostra família durant gairebé vint-i-cinc anys. Ens entristeix profundament assabentar-nos de la seva defunció", va indicar el canal HBO en un comunicat. El productor de 'Sexo en Nueva York', Michael Patrick King va afegir: "El seu esperit i dedicació al seu ofici van ser presents tots els dies en el rodatge de 'And Just Like That...'. Ell va ser allà, donant-nos-ho tot fins i tot quan estava malalt".

Es desconeix la causa exacta de la defunció, encara que Garson va rebre tractament de càncer en els últims anys.

Garson també va treballar en 'White Collaret', 'NYPD Blue', i 'Hawaii 5.0.', però el seu paper estrella va ser 'Sexo en Nueva York', una producció que va triomfar entre el públic i la crítica: Es va emportar tres Globus d'Or i un Emmy a la millor sèrie de comèdia o musical, i va convertir en una estrella mundial a Sarah Jessica Parker, amiga de Garson en la vida real.