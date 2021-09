L’Ajuntament de Roses fa amb la nova programació cultural «un gran esforç i una aposta valenta i difícil», segons l’alcalde Joan Planam que també va voler destacar «el fort contingut social d’una part de les propostes, ja que entenem la cultura com un important motor generador de reflexió i de debat en la societat».

En aquesta mateixa línia, Èric Ibáñez, regidor de Cultura, va destacar obres com Encara hi ha algú al bosc o La segona Eva, «treballs que posen sobre la taula temes com la violència contra les dones, les xarxes de prostitució,... així com també propostes que tracten sobre la memòria històrica, o qüestions com el dret a morir dignament». Tot això, tenint en compte també activitats que compten amb una tradició ja històrica a la vila, com les representacions d’Els Pastorets, i altres de molt actuals, com el taller de gathering, «i així fins arribar a una seixantena de propostes pluridisciplinars que volen abastar públics amb tot tipus d’interessos».

El Teatre Municipal inicia la temporada aquest dissabte amb Encara hi ha algú al bosc, protagonitzada per Ariadna Gil, tret de sortida a una seixantena de propostes més de música, cinema i teatre.