El Terra Gollut Film Festival aixeca divendres el teló a Ripoll amb un homenatge a l'actriu catalana Ariadna Gil, que rebrà el premi honorífic d'aquesta edició del certamen al Teatre Comtal. Enguany el certamen, que s'allargarà fins al 12 d'octubre, recorrerà una desena de municipis de la comarca. A banda de la projecció dels films a concurs i dels cicles 'Cinema amb valors' i 'L'Ull Viu', del cartell també destaca la jornada Fotografia Compromesa, que es farà a l'Antic Hotel Balneari de Montagut de Campelles, el 2 d'octubre, i on participaran fotògrafs de referència com Cristina Garcia Rodero, Juan Guerrero o Jordi Borràs, així com la filòsofa, Marina Garcés.

El Terra Gollut Film Festival és un certamen de cinema compromès en la transformació social, que té com a un dels objectius principals arribar a públics que no tenen accés a la cultura de manera habitual ni al cinema d'aquest àmbit, com ara els pobles petits o els col·lectius vulnerables. En aquesta edició s'hi han presentat més de 200 obres d'una trentena de nacionalitats diferents, i a les sessions prèvies de presentació del festival hi han passat prop de 800 persones des del mes de març.

Un altre dels actes més destacats és que, per tercer any consecutiu i com a activitat paral·lela al festival, el 8 d'octubre hi haurà una taula rodona amb joves migrats sols, que expliquen la seva experiència a altres joves del Ripollès. Aquests nois han fet curtmetratges audiovisuals realitzats per ells mateixos amb l'ajuda de cineastes, i que seran projectats als joves de la comarca.

Els continguts del Terra Gollut Film Festival es podran veure en línia a través de les plataformes Filmin.es i Filmin.cat.