Mercè Arànega, Ariadna Gil, Clara Peya, Pau Roca, Carlota Olcina, La Calòrica i Carles Sans encapçalaran el cartell de la nova temporada del Teatre Municipal de Lloret de Mar, que fins al desembre desplegarà una vintena de propostes escèniques.

L’espectacle Els Gossos, produït per la Sala Trono i el Festival Grec, donarà el tret de sortida a la programació el 8 d’octubre, que també comptarà amb Feisima enfermedad y muy triste muerte de Isabel I de La Calòrica; Suite Toc nº6 a càrrec de Clara i Ariadna Peya; Per fi sol de Carles Sans; i Classe, amb Pau Roca, Carlota Olcina i Pol López sobre l’escenari.

Un any més, i a causa de les restriccions imposades per la pandèmia, el format Lloret Espai Off es torna a quedar entre les quatre parets del teatre amb tres propostes de petit format. Es tracta de l’espectacle Boira a les orelles, a càrrec de Pirates Teatre; El Gegant del Pi de Pau Vinyals i Júlia Barceló; i Devoris Causa, de la ma d’Escarlata Circus. En paral·lel, Agrupación Señor Serrano, la companyia T-Gràcia i Teatre al Detall seran els artífexs de la programació familiar. A més, el cartell també inclou vuit propostes de teatre amateur i d’entitats, com l’Aula Municipal de Teatre i Quantus Teatre.