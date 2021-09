Els cinemes es juguen bona part del seu futur en aquest darrer trimestre d’any. I una bona manera d’aconseguir tornar a arrosegar espectadors a les sales, per gaudir de les pel·lícules com ha de ser, en una pantalla gran, és ofertant entrades a preus irresistibles. Per això la Federació de cines d’Espanya proposa la setmana que ve quatre dies amb les localitats a 3’5 euros. S’hi han adherit deu multisales gironins de Girona, Salt, Blanes, Platja d’Aro, Olot, Figueres, Roses i Palamós. La campanya, que agafa el relleu de la Festa del cine, s’anomena «Jo vaig al cinema» i a diferència d’aquella, que requeria una inscripció prèvia, ara no caldrà que els espectadors hagin de fer res més que adquirir les localitats a les taquilles o per internet.

Els cinemes que aplicaran aquestes tarifes entre dilluns i dijous de la setmana que ve són els Ocine de Girona, Blanes i Platja d’Aro; l’Albèniz Centre de Girona, l’Odeon de Salt; els cines Figueres, Olot i Roses; el Las Vegas de Figueres, i l’Arinco de Palamós. Després d’un estiu amb recaptacions sota mínims, i venint d’uns temps de pandèmia que van tenir les sales molts mesos tancades, o amb aforaments i calendaris d’estrenes reduïts, l’estrena de Dune divendres passat va donar el tret de sortida a una bateria de novetats esperadíssimes. El film deDenis Villeneuve va debutar com la segona millor estrena de l’any 2021 a Espanya, només superada per Fast & Furious 9, amb una recaptació de 2’1 milions el primer cap de setmana. La mala notícia, però, és que Dune gairebé va acaparar la meitat de la suma total de tota la taquilla espanyola, el que vol dir que la resta de títols ben poca feina van fer.

Amb la campanya «Jo vaig al cinema» es vol posar la primera pedra de la recuperació i aconseguir que els espectadors que encara són poc inclinats a tornar a les sales, sigui perquè encara temen els efectes de la covid-19, o perquè s’han acostumat a consumir via streaming amb la comoditat del sofà de casa, facin el pas. La cartellera oferirà títols molt interessants. A banda de Dune, també es podran veure films com Cry Macho, el darrer Clint Eastwood, que s’estrena demà. Aquest divendres arriben a més Maixabel, d’Íciar Bollaín, després de deixar molt bones sensacions al Festival de Sant Sebastià, i No respires 2; en cartell hi seguiran pel·lícules també atractives com Shang Chi i Jungle Cruise.