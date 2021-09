L’Ateneu popular Coma Cros de Salt enceta demà divendres la programació del cinquè curs en funcionament. El grup gironí Kumbarà serà l’encarregat, a partir de les 22 h al pati de l’Ateneu, de donar el tret de sortida a la temporada tot presentant Semilla, un àlbum debut llançat aquest mateix 2021 i en el qual proposen una atractiva barreja de música jamaicana, ritmes llatins i bases electròniques.

Entre aquest mes de setembre i el desembre, l’Ateneu ofereix diverses activitats per a tots els públics així com actuacions musicals i segueix endavant amb els projectes propis del taller de bicicletes, un taller de costura i l’inici d’un projecte de teatre per joves. A més, segons ha informat el mateix equipament, en aquest nou està previst reactivar l’espai del Teler com a punt de trobada obrint aquest espai el segon divendres de cada mes al vespre.

Com a activitats puntuals hi haurà un taller de cuina silvestre a les hortes de Salt, una xerrada sobre energies renovables o un taller de compostatge. També destaquen dins la programació del nou curs les activitats mensuals del grup de lectura, la tertúlia de còmic o el grup de novel·la gràfica i il·lustració, entre d’altres.