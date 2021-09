Qui més qui menys ha pensat alguna vegada -per no dir que fins i tot ha arribat a elaborar una llista mental- en aquelles coses que faria davant d’una imminent fi del món. També seria un moment adequat per repassar èxits, errors i drames viscuts en el passat. Sobre aquesta premissa, en clau de metàfora generacional, tracta Que s’acabi el món és culpa meva, la nova proposta que l’associació gironina La Intempèrie estrena aquest cap de setmana a la sala La Planeta de Girona, amb la direcció de Paula Fossati.

Aquest és «el retrat d’una generació jove amb poques perspectives de futur» va explicar ahir en un acte amb la premsa Èlia Borràs, coautora de la peça al costat de Berta Camps i Eva Ferré, que també donen vida a les dues amigues protagonistes, la Marina i la Vicky, que damunt l’escenari mantenen un intens diàleg existencial sobre les seves diferents formes de veure el món «amb extrema sinceritat». «Amb un atur juvenil altíssim i molts problemes de salut mental, la joventut actual mira endavant i ho veu tot molt complicat» va afegir Borràs, que no obstant això, va voler posar l’accent en el fet que es tracta d’una obra de teatre en la qual «tothom s’hi podrà sentir interpel·lat». «Tant parlem d’Instagram com de Thelma & Louise» va puntualitzar.

Que s’acabi el món es culpa meva esdevé una tragicomèdia irònica i fresca que, malgrat retratar les misèries d’una generació que navega cada dia més perduda i sense rumb clar, sota la batuta d’un sistema que marca els temps, també llança un raig d’esperança. «L’obra inclou moltes preguntes i poques respostes. Al final només hem trobat una resposta i és que l’esperança es troba entre nosaltres. Entre la gent, les companyes, les amigues, els col·lectius. Ara bé, convidem a que cadascú reflexioni sobre què fer en aquest món incert en el qual vivim» va destacar la dramaturga, que va explicar també que la incertes del confinament van inspirar l’argument de l’obra, si bé no es tracta d’una història sobre la pandèmia. La història també conté humor, encara que tal vegada «no tothom riurà».

Tercera producció pròpia

L’obra, que es representarà demà a les 20 h amb les entrades exhaurides, i diumenge a les 18 h, és la tercera producció de l’Associació La Intempèrie, que el maig de 2019 es va donar a conèixer a la sala de teatre gironina amb l’estrena de Plou a cobert. Així mateix, a principi d’aquest any la companyia també va presentar la peça de petit format Redimim-nos, un espectacle de relats dramatitzats sobre la família, l’amor i l’amistat a través dels detalls de la vida quotidiana.