La pel·lícula romanesa Crai Nou (Blue Moon), d’Alina Grigore, va guanyar ahir la Concha d’Or en la 69a edició de festival de Sant Sebastià. El film és un drama social que desenvolupa la seva trama en una casa on es lloguen habitacions per a turistes, i en la qual una família disfuncional intenta arreglar els seus problemes cridant. De la seva banda, Lucile Hadzihaililovic ha tornat a convèncer al jurat del certamen amb la seva original manera de fer cinema, que ahir va reconèixer la seva pel·lícula Earwig amb el Premi Especial de Jurat, guardó que la directora francesa ja va aconseguir el 2015 per Evolution.

L’actriu nord-americana Jessica Chastain i la jove danesa Flora Ofelia Hofmann van endur-se ex aequo el premi a la millor interpretació protagonista, en el primer any que es concedeix aquest guardó sense atendre a la distinció de gènere. Chastain va aconseguir el premi pel seu paper de telepredicadora a Los ojos de Tammy Faye, de Michael Showalter, mentre que Hofmann, de 16 anys, ho va fer per donar vida a una nena de 14 amb desitjos d’emancipació en un poblet de Dinamarca de finals de segle XIX a l’òpera prima de Tea Lindeburg, As in Heaven, que també es va endur el premi a la millor direcció. Lindeburg va convèncer el jurat amb una mirada que introdueix elements onírics i està rodat en un estil documental.

Quién lo impide, de Jonás Trueba, es va alçar amb la nova Concha de Plata a la millor actuació de repartiment.