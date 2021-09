El festival internacional i concurs de fotografia MontPhoto de Lloret de Mar celebra la seva 25a edició, després d'un any marcat per la pandèmia i la distància. Enguany, presenten del 29 de setembre al 3 d’octubre un format híbrid en què les dues jornades més destacades es podran veure des del Teatre Municipal de Lloret, encara que tots els actes es podran seguir en línia igualment. A més de la gala de l’entrega de premis, els assistents podran gaudir de ponències, projeccions documentals, tallers i masterclass tot al voltant de la conservació de la natura.

El concurs MontPhoto 2021 ha rebut més de 12.000 fotos procedents de 60 països diferents. D’entre la selecció dels finalistes es triaran els premiats de les 10 categories del concurs d’imatge i vídeo i es lliurarà una beca fotogràfica per a la conservació de la natura dotada amb 6.000 €, a banda de l'exposició i publicació de les fotografies del guanyador. A més, el festival edita la publicació Inspirats per la natura amb totes les fotografies guanyadores.

Una novetat d’aquesta edició és l'aposta per l'audiovisual, constituint-se així com un festival no només de fotografia, sinó multimèdia. Per primera vegada el concurs comptarà amb dos premis més, un al millor portfoli per premiar imatges de caràcter narratiu-documental, i un altre de «multimèdia storytelling» que donarà un premi als millors vídeos en dues categories: muntanya i natura. «Tant els nous premis com la beca per a un projecte de conservació neixen del creixent interès i del compromís que sempre hem tingut no només per mostrar la natura, sinó per contribuir a la seva conservació a través de treballs documentals i plans actius de conservació», explica Paco Membrives, un dels fundadors del festival.

Així, Montphoto ha volgut fer un pas endavant i ha anunciat la reconversió del projecte que passarà a convertir-se en una comunitat dedicada a la difusió continuada de continguts i a la realització d'activitats relacionades amb la conservació mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic i el maltractament animal. En aquest sentit, els diners recaptats en concepte d'entrada a les diferents ponències i exposicions aniran destinats a l'ONG Ol Pejeta, dedicada a la conservació de la vida salvatge.

Entre els ponents destaca la presència de Jo-Anne McArthur autora de Hidden, Animals in the Anthropocene, un llibre de fotografia sobre el maltractament animal; Judith Prat, autora de Màtria, un crit d’alerta davant les agressions que pateix la terra per part de l’agroindústria o la mineria i Greg Lecoeur, guanyador de l’últim premi Underwater Photographer of the Year 2020 amb una imatge que també havia estat premiada a MontPhoto a la categoria de fotografia subaquàtica.

finalistes. Algunes de les imatges destacades d’aquesta edició del concurs. 1 «The eternal beauty of freeriding», de Juan Aizpuru. F

2 «Captive», de Marcus Westberg, és la portada del llibre del festival «Inspirats per la Natura». F

3 «Fight for an apple», d’Oliver Richter. F