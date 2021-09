Les primeres xifres de taquilla estimen que la recaptació dels cinemes espanyols el cap de setmana passat va ser d’uns 3’6 milions d’euros. No són mals números, venint d’on venim, però encara queden lluny de l’assistència a les sales que hi havia abans de la pandèmia. Per ajudar a corregir-ho des d’ahir i fins dijous la Federació de cines d’Espanya organitza la campanya «Jo vaig al cinema», que ofereix les entrades a un preu molt llaminer: 3’5 euros. En el seu primer dia, centenars de persones van aprofitar la iniciativa en alguna de les deu sales de la demarcació que s’hi han adherit.

Els Ocine de Girona, Platja d’Aro i Blanes; l’Albèniz Centre de Girona; l’Odeon de Salt; els cines Figueres, Olot i Roses; el Las Vegas de Figueres i l’Arinco de Palamós són els multisales on es poden aconseguir les entrades per només 3’5 euros. La campanya està pensada per recuperar l’hàbit d’anar al cinema després que la pandèmia i les estrenes en streaming hagin deixat molt tocats els cinemes. L’estiu semblava que seria una bona època per revifar, però ben pocs títols han fet bona la seva condició de blockbuster. Ara però, amb el final de les vacances, les sales afronten una recta final d’any que serà clau per a a la seva supervivència, amb una bateria de títols amb molt ganxo. Aquests dies, per exemple, es pot veure per 3’5 euros Maixabel, l’última pel·lícula de Icíar Bollaín; el darrer Clint Eastwood, Cry macho, o Dune, que per segona setmana s’ha mantingut com el més taquiller a Espanya i ja dut recaptats 4 milions d’euros. En el seu primer cap de setmana, Maixabel va acostar-se al mig milió de taquilla, convertint-se en la tercera millor estrena espanyola de l’any, per darrere de A todo tren i Operación Camaron.

La promoció «Jo vaig al cinema» s’allargarà fins el proper dijous i s’espera que l’assistència a les sales encara s’animi més entre avui, demà i demà passat. No cal acreditar-se ni fer cap registre. Per aconseguir la promoció l’entrada es compra directament al cine.