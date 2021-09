Sergio Dalma va presentar divendres al Mirador de Peralada el seu darrer treball, 30... y tanto, amb el que vol celebrar els seus trenta anys sobre els escenaris. Un disc que recull el passat, present i futur d’una de les veus més aclamades del panorama musical espanyol, on no van faltar himnes generacionals com Bailar Pegados, Solo para ti o Esa Chica Es Mía.

Amb 4 milions de discos venuts i 18 àlbums publicats, el cantant sabadellenc també va sorprendre al públic amb un nou filtre sobre una base instrumental, on no hi van faltar noves composicions. El concert va permetre al Mirador de Peralada tornar a encendre les llums després del parèntesi de la pandèmia.