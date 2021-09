Girona respon a la petició d’un nou teatre que «no és el moment»

L’Ajuntament de Girona considera que ara «no és el moment» de plantejar si la ciutat necessita un nou teatre, tal i com reclama el director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer. La realitat és que el certamen es veu obligat a renunciar a espectacles de gran format per la falta d’un espai en condicions (el teatre Municipal té unes dimensions molt reduïdes), i segons Sunyer, per seguir creixent faria falta a la ciutat una sala amb un escenari de 20x12 metres i capacitat per a 700 espectadors. No hauria de ser cap obra faraònica, el responsable del festival parla de buscar uns terrenys per construir-hi una nau amb aquestes característiques. «El nou equipament és imprescindible si Girona vol tenir un paper important en el teatre català», argumentava ahir en aquest mateix diari Salvador Sunyer.

La resposta de l’Ajuntament va ser ahir també clara. «Ara no és moment de plantejar projectes de grans dimensions, sinó de consolidar els que ja tenim i enllestir els que ja hem impulsat», va argumentar el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats. En aquest sentit va voler «posar en valor» els equipaments ja existents, com el Teatre Municipal, el Centre Cultural La Mercè, el Modern, l’Auditori o la Marfà, que segons ell «ens permeten tenir una oferta cultural molt àmplia i per a tots els públics durant tot l’any». Ja quan Sunyer va demanar públicament el nou teatre durant la presentació de Temporada Alta l’alcaldessa Marta Madrenas va respondre-li parlant de la nova sala d’arts escèniques que hi haurà a l’antiga sala A del Modern. Una instal·lació que, per dimensions, no resol el problema plantejat pels responsables del festival.

Ayats, en aquest sentit, va explicar que «al mateix temps, tenim altres projectes culturals engegats que estem impulsant, com és el cas de Casa Pastors, la segona fase del Modern, la segona fase de l’espai Santa Llúcia o la Casa de Cultura. Uns equipaments que se sumaran a l’àmplia i diversa oferta cultural de la ciutat». El titular de Cultura va voler deixar clar que «des de l’Ajuntament de Girona hem donat suport i seguirem donant suport al Festival Temporada Alta», però va subratllar que per ara l’equip de govern no es planteja atendre la petició de Salvador Sunyer.

La realitat és que en les últimes edicions Temporada Alta ha perdut espectacles de gran potencial per la falta d’un espai en condicions. El Teatre Municipal manté el seu encant però no deixa de ser un equipament on és difícil encaixar-hi segons quina mena de produccions per les seves reduïdes dimensions. Sunyer parla d’una instal·lació amb un escenari de 20x12 metres i capacitat per a 700 espectadors per fer-lo rendible. Ara algunes obres han d’estrenar-se al Canal de Salt, que té majors dimensions, però un aforament més reduït.