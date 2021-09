Disseny i surrealisme en un mateix espai. Dos universos que han anat flirtejant, en un sensual joc de seducció -com el de dos amants assedegats de passió-, des de la dècada dels anys vint del segle XX fins a l’actualitat. Gairebé cent anys resumits en més de dues-centes obres d’art i objectes que dialoguen, sense complexes, a Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020, l’exposició multidisciplinar que des d’ahir i fins al pròxim 30 de gener es pot visitar al CaixaForum de Girona.

Coorganitzada per la Fundació ‘la Caixa’ i el Vitra Design Museum -situat al municipi alemany de Weil am Rhein- la mostra exhibeix peces procedents de col·leccions i museus d’arreu del món amb obres d’artistes com Man Ray, Lee Miller, Joan Miró, Meret Oppenheim i Salvador Dalí, i dissenyadors i arquitectes com Gae Aulenti, Le Corbusier, Ray Eames i Achille Castiglioni.

«Sempre s’ha analitzat el surrealisme com a moviment artístic però la font d’inspiració per a molts artistes van ser els objectes industrials que trobaven als mercats» va assenyalar ahir, via streaming en una roda de premsa el comissari de l’exposició, Mateo Kries. Segons Kraes, el fet que els artistes es comencessin a qüestionar la funcionalitat dels objectes va donar ales a la seva creativitat. Prova d’això són les peculiars cadires, sofàs o taules que s’exhibeixen a l’exposició. Objectes que esdevenen obres d’art per les seves formes, deconstruccions o materials que eliminen qualsevol funció útil.

Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1924-2020 explora l’intens diàleg entre les dues disciplines a través de quatre àmbits. El primer espai, Somnis de modernitat, se centra en explorar el surrealisme des de la dècada dels anys 20 fins a la dels anys 50, seguint els principis del Manifest del surrealisme d’André Breton, que el 1924 va donar peu a a l’inici un moviment que va esdevenir aviat va adquirir una dimensió intel·lectual, influint primer en la pintura per estendre’s després als objectes arribant als mobles, als interiors, a la moda i al cinema.

En el segon àmbit, Imatge i arquetip, l’exposició explora els artistes van analitzar els arquetips dels objectes quotidians, eliminant els seus significats establerts, per instaurar l’absurditat, la confusió i l’atzar. El tercer espai, Surrealisme i erotisme, s’endinsa, amb un clar predomini del vermell, en l’amor, l’erotisme i la sexualitat, temàtiques que van tenir un paper crucial en el moviment, que va atorgar a les seves obres una alta càrrega eròtica en forma de pintures, mobles o dissenys d’interiors.

El recorregut finalitza amb El pensament salvatge, un àmbit centrat en allò més arcaic i en el qual destaquen obres com la pintura Le Lion (1925), de Joan Miró, una cadira realitzada amb impressió digital o un vídeo musical Utopia, de la cantant islandesa Björk, dirigit per Warren Du Preez i Nick Thornton Jones.

Activitats paral·leles

Com és habitual, per acompanyar aquesta exposició CaixaForum ha organitzat una sèrie d’activitats paral·leles com visites comentades els divendres i dissabtes, a partir d’aquest divendres, visites en família i un cicle de conferències sobre disseny.

Objectes de desig. SURREALISME I DISSENY, 1924-2020». 1 Objectes que es poden veure en l’àmbit de l’exposició centrat en explorar el vessant més eròtic del moviment surrealista amb el sofà amb forma de llavis de Gufram /Studio65. F

2 «Un lloc incòmode», cadira dissenyada per Alberto de Braud el 1992. F

3 Tres dels dissenys surrealistes que es poden veure en el segon àmbit de l’exposició. F

4 El «Conjunt nº7 col·lecció Syntopia» presideix la darrera de les sales de la mostra. F