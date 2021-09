L’Auditori de Girona es convertirà diumenge, per un parell d’hores, en una immensa discoteca de la mà del Black Music Festival i la seva edició «especial» de 2021. El primer plat fort d’aquesta tardor promet emocions fortes, amb la platea plena i entregada per veure com la Black Music Big Band, amb l’Ensemble Jove Orquestra de les comarques gironines, i la participació d’artistes convidats com Nina, Ramon Mirabet, Víctor Branch i Ariadna Vieyra, fan un repàs als clàssics d’una època en el marc del xou Disco Fever. Una proposta única per a una recta final d’any que també guarda diversos plats forts més.

Passades les vacances, continuen els concerts de l’Edició Especial del Black Music Festival amb una primera tanda de concerts que comencen avui mateix, a La Planet, amb el trio Movin’ Wes convertit en sextet amb la secció de vents de The Sidewinders; dissabte 2 d’octubre a La Volta de Girona hi actuarà el senegalès Denis Singuila, que combina música tradicional senegalesa i reggae. El plat fot serà l’endemà a l’Auditori de Girona amb l’espectacle Disco Fever de la Black Music Big Band acompanyada per l’Ensemble Jove Orquestra de les Comarques Gironines i per veus consolidades com Nina o Ramon Mirabet, així com els joves talents Víctor Branch i Ariadna Vieyra.

Aquest més d’octubre, el festival oferirà d’altres cites d’interès com ara la celebració del 30è aniversari de la pel·lícula The Commitments, un títol de culte d’Alan Parker. Andrew Strong és el protagonista original del film, i oferirà tres concerts: els dies 22 i 23 d’octubre actuarà a l’Atrium de Viladecans i a La Mirona de Salt, respectivament, acompanyat per una potent banda formada per alguns dels millors músics del país. Hores abans del concert, es farà una projecció de la pel·lícula al Cinema Truffaut i a la mateixa sala Atrium. A més a més, Andrew Strong farà una col·laboració especial a La Volta de Girona el dissabte 23 d’octubre al migdia acompanyant la Black Music Big Band Junior, la formació germana petita de la Black Music Big Band, formada per nens i nenes de 9 a 14 anys.

El programa de les properes setmanes també inclou The Gramophone Allstars Big Band, el 15 d’octubre al Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. El divendres 22 d’octubre, Blanquito Zurdito portarà el seu blues al Centre Cultural La Mercè. El divendres 12 de novembre Ghost-Note serà a l’Auditori de Girona. I el 12 de desembre tancarà el Black Music especial la cantant Monica Green al Teatre Bartrina de Reus.