Edmon Roch té ull clínic per escollir projectes. I també un director fetitxe, Daniel Monzón, que com ell, també va fer els passos en aquest negoci des de la crítica cinematogràfica. Roch diu que no produeix res que no li agradaria veure amb la seva mirada d’espectador, i de crític d’abans. En aquest sentit, l’adaptació de Las leyes de la frontera de Javier Cercas no defrauda. Tot i les seves més de dues hores de durada el seu ritme és endimoniat i ofereix un còctel d’emocions a partir d’una història d’amor iniciàtica, predestinada a no sortir bé, en una Girona en plena Transició, encara grisa. Tere, Zarco i en Gafitas es dediquen al mateix, a atracar primer farmàcies i després bancs, però no són iguals. «Tu tens alguna cosa a perdre, nosaltres no», li etziba Zarco en un moment donat, al jove de classe mitja que ha descobert un món nou, el dels quinquis, a l’altre banda de la seva zona de confort, que tampoc ho és tant, perquè els de la seva classe només el fan servir d’ase dels cops.

Las leyes de la frontera mira amb nostàlgia aquell passat i atrapa molt bé l’esperit dels personatges que va crear Cercas a la seva novel·la de fa prop d’una dècada. És una adaptació ben feta, cine comercial del bo, que d’això tant Monzón com Roch ja en saben. En clau gironina té l’afegit sentimental de veure-hi reflectida la ciutat i d’altres punts de la província. Una Girona que ja només resta a la memòria, o al llibre, o ara, al film.