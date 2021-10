El Milestone Project, Festival d'Art Urbà Contemporani, que s'està celebrant a Ripoll, s'allargarà una setmana més per completar el procés creatiu de l'italià Axel Void al barri de Fuensanta. És el primer cop que el festival es fa a la capital ripollesa en comptes de Girona, on es va fer durant vuit edicions. Xevi Masó, un dels seus directors, fa un balanç molt positiu de l'experiència i, sense voler trencar el secretisme de l'obra de Void, diu que «estan expectants», tant com les figures que ja es poden veure en la primera paret de l'edifici on treballa. L'altre artista convidat és Millo, que ja ha acabat la seva obra d'estil més «naïf». Està protagonitzat per una noia amb un vestit vermell en una façana de la carretera de Barcelona.

«Digues-li a l'artista que m'encanta». Així li expressava un veí des d'un balcó a un dels directors del Milestone Project de Ripoll, Xevi Masó, que aquest divendres ha volgut veure el projecte 'in situ'. L'obra, que encara no està acabada, inclou dues parets laterals de dos edificis del barri de Fuensanta que estan de costat i just a tocar de la via de tren. Falta una setmana perquè Axel Void l'enllesteixi i de moment només es pot veure un dels dos murals. Té un fons vermell i hi ha dibuixat moltes persones mirant cap a una mateixa direcció. Miren cap a l'edifici on hi ha previst el segon mural i des de l'organització no aporten més dades per mantenir el suspens.

L'artista, de renom internacional, està immers en un procés creatiu que s'allargarà fins al 6 d'octubre, una setmana més del previst. «Void està ara al seu estudi treballant en l'esbós final de la segona paret, que començarà a marcar aquesta nit» amb un videoprojector, explica Masó a l'ACN. Sense voler donar més detalls, sí que avança que el projecte de l'artista no es limita als dos murals. «És un procés creatiu de llarg recorregut on l'artista vol contextualitzar el seu treball amb els espais i la gent de Ripoll i que s'estendrà a la resta de la ciutat». El festival, que va començar el 16 d'octubre amb l'obra de l'artista italià Millo, havia de concloure el 29 de setembre. El seu codirector, però, admet que és un procés «viu», on els projectes neixen i creixen 'in situ' i això vol dir que a vegades poden allargar-se. La forma amb què els veïns viuen el procés i entren en contacte amb l'artista, afegeix, també té el seu valor afegit.

Millo i la noia «naïf» de vestit vermell

L'italià Millo ja ha deixat el seu segell a una façana de la carretera Barcelona. Seguint el seu estil «naïf» que el caracteritza, està protagonitzat per una noia amb un vestit vermell i de fons té un edifici en tons grisosos. Per Masó, aquests dos artistes de projecció internacional representen dues maneres d'entendre l'art urbà. Tots dos ja havien participat en altres edicions del festival. La llibertat creativa és una de les condicions que els organitzadors demanen als ajuntaments quan els proposen fer-hi el festival. I en el cas del Ripoll, que és el primer cop que es fa, Masó en fa un balanç molt positiu. Destaca sobretot la complicitat i predisposició que han trobat a escala institucional, seguit de la bona acollida dels veïns que avui dia encara no saben quina obra serà. El que es fa és parlar amb la comunitat de veïns on pintaran el mural i els mostren anteriors treballs de l'artista convidat perquè se'n facin una idea.

L'art urbà és una disciplina efímera. Des del Milestone Project ho tenen clar, però també admeten que les obres estan perdurant més del que es pensaven. «Fa nou anys quan vam començar el projecte de festival donàvem per fet que les parets laterals eren molt efímeres, perquè es pot construir just al costat. Però amb el temps hem vist que som un festival menys efímer que d'altres", afegeix. Les xifres així ho avalen. Dels 42 murals que porten fets, actualment en queden 40. Calculen que la pintura perdura entre 10 i 15 anys. El Milestone Project ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll, que hi ha destinat 15.000 euros, i la Diputació de Girona, amb 9.000 euros més.