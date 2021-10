«La irrupció de Sopa de Cabra va ser com una tramuntanada forta que es va endur qualsevol resistència», descriu un dels plafons de l’exposició Per molts anys, malparits!, dedicada als 30 anys del disc Ben endins. I és que la irrupció de Sopa de Cabra, amb el terreny del rock català adobat gràcies a la primera contribució de bandes com Duble Buble, Detectors, La Madam o U-Tòpics, va marcar un abans i un després en la història de la música en català.

Visiblement emocionats, Gerard Quintana, Josep Thió, Cuco Lisicic i Josep Bosch van inaugurar ahir a la Casa de Cultura de Girona la mostra d’homenatge a les tres dècades de l’àlbum més emblemàtic de la història de la banda gironina. De fet, es tracta de l’àlbum de rock català amb més còpies venudes, en concret, 130.000. L’etapa, que Gerard Quintana va descriure com a «vertiginosa», ara és objecte de reconeixement cultural i generacional. De fet, el líder de la banda va reconèixer que «mai» s’haurien imaginat arribar a fer una exposició de l’àlbum, ni que «aquesta aventura visceral viscuda al límit pogués arribar fins aquí». Tot i així, Quintana va assenyalar que la clau de l’èxit ha estat que la gent «se l’ha fet seu».

L’exposició, que es podrà visitar fins al 5 de novembre, integra amb un recull de fotografies -moltes d’elles firmades per Xavier Mercadé- i elements inèdits, com una guitarra acústica de Josep Thió amb la que va tocar Si et quedes amb mi i El boig de la ciutat en el mític concert a l’antiga sala Zeleste de Barcelona (on es va enregistrar l’àlbum), el Disc de Platí o el quadre Mujeres posando de la pintora i dissenyadora barcelonina Alícia Villuendas, que va inspirar la portada de Ben endins.

Des del carrer dels torrats de Girona, l’àlbum es va estendre com una bassa d’oli arreu del territori català. I és que fins aleshores, Sopa de Cabra només havia gravat dos àlbums d’estudi, quan es va decidir a fer el pas i enregistrar en directe Ben endins. «Anàvem pels bars i escoltàvem les cançons dels discos d’estudi i marxàvem perquè ens feia vergonya amb aquelles guitarres tan netes», va confessar Quintana. A més, els integrants de banda gironina van voler agrair que el fenomen es mantingui viu. De fet, Quintana va assegurar que l’èxit d’himnes com L’Empordà es deu a la publicació de Ben endins.

En l’acte d’inauguració, també hi va haver lloc per les anècdotes. De fet, Gerard Quintana va revelar l’origen d’una de les consignes més aclamades pel públic: Bona nit, malparits!, la frase que donava (i encara dona) el tret de sortida als concerts. I és que va ser abans d’una actuació a Barcelona, on el baixista de la banda, Francesc Lisicic ‘Cuco’, li va llençar un repte: insultar el públic. «Sort que al final no vaig dir bona nit fills de puta, veient l’èxit de la frase», va ironitzar. Per molts anys, malparits! també revisa el context musical de l’època amb instantànies de Sangtraït o Umpah-pah. Per a celebrar l’efemèride del 30è aniversari, es reeditarà un doble CD del disc que va veure la llum al 1991 amb cinc bonus tracks, que també estarà disponible en forma de vinil, i que està previst que es publiqui abans de Nadal. A més, la banda està preparant una gira del Ben endins pel 2022.

trenta anys de «ben endins». La Casa de Cultura de Girona acull la mostra fins el 5 de novembre 1 Bosch, Quintana, Thió i Lisicic ahir en l’acte d’inauguració de la mostra. F

2 Un visitant de l’exposició observant algunes de les fotografies. F

3 Una de les imatges gegants que es pot veure durant el recorregut. F

4 Tres dones comentant la mostra ahir a la Casa de Cultura. F