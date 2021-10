El Cicle Grans Mestres de Reus dona el salt a Girona, Tarragona, Lleida i Palma de Mallorca de la mà de la Fundació 'La Caixa'. A través d'un conveni entre la fundació i el Teatre Fortuny de Reus, s'iniciarà una gira amb tres espectacles estrenats prèviament al festival. 'Hamlet Solo' amb Josep Julien; 'Electra' a càrrec d'Àngels Gonyalons i 'El Quijote' amb Camilo Garcia i Lluís Marco són les obres seleccionades per ser interpretades als centres CaixaForum entre el 30 de novembre i el 31 de maig de l'any vinent. L'acord arriba després de vuit edicions del cicle que, segons el seu director Francesc Cerro-Ferran, ha permès normalitzar "pujar a l'escenari actors de prestigi amb professionals del territori" i crear sinèrgies al sector.

El CaixaForum de Lleida serà el primer espai on s'estrenarà la gira del Cicle de Grans Mestres, el pròxim 30 de novembre, de la mà de Josep Julien interpretant 'Hamlet Solo', mentre que Camilo Garcia i Lluís Marco tancaran la gira amb 'El Quijote' al CaixaForum de Girona. Segons la directora del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència de la Fundació 'la Caixa', Anna Font, "no és fàcil trobar apostes de petit format i de qualitat i rigor", motiu pel qual van optar per adherir aquestes propostes a la seva programació. En el conveni presentat aquest dilluns, la fundació no ha inclòs Barcelona en la gira teatral. Tal com ha explicat Font, la decisió respon únicament al tancament d'agenda als espais barcelonins.

L'acord inclou la cessió de tres obres en format de teatralització recitada, que s'interpretaran des d'un faristol i amb el suport d'una il·luminació i escenografia minimalista. A més, també s'inclourà una selecció musical i audiovisual per complementar i estilitzar cada proposta. Tot plegat seguirà l'estètica que ha caracteritzat les propostes del cicle, que han optat per donar un pes més important al text recitat.

L'objectiu d'aquest conveni és apropar una selecció dels textos teatrals més importants de la literatura dramàtica universal a un públic més ampli. Fonts de la Fundació 'La Caixa' han apuntat que l'expectativa de públic oscil·laria en les 1.500 persones en el total de dotze representacions, uns 150 assistents per cada sessió.

"Sortir del centre és enriquidor"

En les vuit edicions del Cicle Grans Mestres, una llarga llista d'actors de renom a escala nacional han compartit l'escenari del Teatre Fortuny de Reus amb professionals del territori. L'actriu Àngels Gonyalons ha destacat que el festival aposta per "descentralitzar" la cultura, un fet que comporta un enriquiment entre actors. Una visió compartida per Jordi Francesch, qui ha definit el cicle com "una oportunitat per equiparar els actors del territori amb altres de primer nivell". En aquesta línia, el director artístic del festival ha insistit que aquesta aposta ha permès "normalitzar" veure a escena actors de gran nivell, però de diferent trajectòria.

A Reus, la vuitena edició del Cicle Grans Mestres, titulada 'El factor humà', segueix en marxa fins al desembre al Teatre Fortuny. Fins a finals d'any, l'equipament reusenc acollirà tres funcions més: 'Fait en France' -el 5 d'octubre-, 'Titus Andrònic' -el 2 de novembre- i finalment, 'Temps d'advent' -el 21 de desembre-. El director del festival, Francesc Cerro, ha assegurat que les propostes que han nodrit el programa de cada cicle no han estat "convencionals", però ha insistit que han fet créixer l'interès no només del públic, sinó també de la crítica nacional i internacional.

Tot i que el festival va estrenar-se al 2014, aquest es va gestar dos anys abans, prenent com a referència l'oferta teatral d'altres països com Anglaterra. Cerro ha afirmat que amb el pas del temps, s'ha convertit "en un referent" al país, un panorama celebrat tant per la Diputació de Tarragona com per l'Ajuntament de Reus. La presidenta de l'ens supramunicipal, Noemí Llauradó, ha posat en valor la producció pròpia del Consorci del Teatre Fortuny que, a partir d'aquest novembre, s'escamparà per quatre localitats diferents dels Països Catalans.