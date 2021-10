Segons les últimes dades de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), la capçalera Woman, de Premsa Ibèrica (editora també de Diari de Girona), se situa com a líder en difusió entre les revistes femenines mensuals de gamma alta el 2021. Amb l’oferta de continguts de qualitat relacionats amb el món del luxe, la moda i la bellesa, Woman Madame Figaro (Barcelona, 1992) és la publicació mensual amb la millor dada de difusió: 72.324 exemplars.

El compromís de Woman MF per la igualtat, a través de conceptes com #womanpower o #womanbusiness (la secció en la qual la revista aborda tendències laborals per a inspirar a les seves lectores, donant protagonisme a les seves pàgines, al seu web i al podcast Womanbusiness a grans dones que ocupen posicions de lideratge a les seves empreses), suposa un dels valors que defensa la revista, entre els quals també hi ha la sostenibilitat o la diversitat.