La cinquena edició del programa educatiu 'A Tempo', impulsat pel Temporada Alta i la Fundació La Ciutat Invisible, recupera el format habitual de propostes i activitats presencials a les escoles i instituts de Girona i Salt després d'incorporar, el curs passat, un model que combinava activitats online i s'amplia amb espectacles de gran format als centres educatius. La nova edició, a més, amplia el catàleg d'activitats als grups d'infantil i educació especial i estén el projecte a la ciutat de Sevilla, on es farà una prova pilot de formació de professorat. El programa ja ha rebut 139 sol·licituds, el doble que l'any passat, i 53 dels 59 centres educatius que hi ha als dos municipis s'hi han inscrit.

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, diu que «cap escola» es quedarà sense, però que les que hagin demanat diverses activitats no podran tenir-les totes. A Tempo-Arts i Formació torna amb força en la seva cinquena edició reprenent el format habitual d'activitats presencials i amb un catàleg més ampli d'activitats adreçades als diferents nivells educatius. En total, inclou nou espectacles que es programaran als centres inscrits dins del Temporada Alta a l'Aula, sis tallers d'escriptura teatral en els centres participants en el Torneig de Dramatúrgia per a Instituts i el desenvolupament d'una producció artística en el marc de l'acció formativa 'Crea el teu projecte'.

La iniciativa busca continuar acostant les arts escèniques a les aules, establint relacions amb el professorat de Girona i Salt i, alhora, fomentar la contribució de joves i infants a la vida cultural de la zona. Per això, l'edició d'enguany comptarà amb una programació d'activitats més àmplia amb nous formats d'espectacles i la consolidació del Torneig de Dramatúrgia, que ja arriba a la tercera edició. A més, promourà la residència d'artistes dins dels centres educatius per desenvolupar una nova producció escènica i estendrà els programes de formació que, per primera vegada s'estendran fora de les comarques gironines.

En concret, es farà una prova pilot del Seminari de Formació A Tempo a la ciutat de Sevilla. La proposta es durà a terme durant el primer trimestre de l'any que ve i ha estat un encàrrec de la Fundació Banc de Sabadell. Segons ha explicat Sunyer, el projecte es valdrà del bagatge gironí del projecte però «sense presses» i «fent-lo créixer de manera orgànica». El programa proposarà un espai de trobada, reflexió i pràctica sobre tendències de renovació educativa a través de les arts seguint l'estructura del primer seminari d'A Tempo realitzat el 2017 i inclourà ponències, converses, presentacions de casos i tallers pràctics amb artistes i formadors tant de Catalunya com d'Andalusia.

No morir d'èxit

En aquests moments, a la nova edició ja hi ha més de 50 centres educatius inscrits. Una dada que, sumada al nombre de sol·licituds, depassa –amb escreix- les xifres de l'any passat. En relació amb això, el president de la Fundació Ciutat Invisible, Quim Nadal, ha remarcat la importància de «no morir d'èxit» i Sunyer ha assegurat que «s'espremeran el cervell» perquè cap centre es quedi sense activitats. I és que a l'edició de l'any passat, hi van participar 40 centres amb un total de 3.983 estudiants, 841 docents, 85 artistes i formadors i es van fer 287 accions educatives. Fins al moment, en el conjunt de les quatre edicions del projecte, hi han participat 19.745 estudiants de Girona i Salt.

Entre les principals novetats d'enguany, hi ha dos espectacles de gran format que es podran fer en un espai exterior com un pati o un poliesportiu. Es tracta de 'Kumulunimbu' de la Cia. Ortiga (per a primària) que tracta sobre les migracions i, de l'altra, 'La Partida' de la Cia. Vero Cendoya (per a secundària), una peça coreogràfica que posa en diàleg el futbol i la dansa. La segona de les novetats d'aquest any té a veure amb l'oferta als grups als quals s'adreça el projecte. Així, per primer cop s'oferiran espectacles als grups d'educació infantil i educació especial. En el primer cas, l'obra 'Desplegant la jungla' del col·lectiu Big Bouncers, oferirà una experiència artística que combina una actuació breu i un taller entorn d'imaginari jungla; i per a educació especial el projecte 'Jo vull ser actor' d'Escenaris Especials, un taller de teatre que inclou una projecció audiovisual dirigida a persones en risc d'exclusió social.

Completen la programació de Temporada Alta a l'Aula, 'Cometa' de Roser López Espinosa; 'Sobre la Tirania', una adaptació teatral de Carles Grau Fonollosa basada en el best-seller 'On Tyranny'; 'Cendres' de La Nave Va sobre el procés del dol i 'Perfil d'Èxit' de la dramaturga Lara Díez Quintanilla sobre la identitat a les xarxes socials. En relació amb el Torneig de Dramatúrgia, enguany s'han seleccionat els instituts: de Girona, Montilivi, Ermessenda, l'Escola La Salle i l'Institut Vallvera, de Salt. La final del Torneig tindrà lloc a la Sala La Planeta un cop acabi el procés de treball a les aules i com a novetat principal, el premi consistirà en el fet que el centre guanyador serà l'únic on es representarà 'La Partida', que reflexiona sobre els valors socials i els límits entre l'esport i l'espectacle.

Residència d'artistes

A Tempo també aposta aquest any per la residència d'artistes en el marc de 'Crea el teu projecte', que busca promoure la creació artística i dona suport artístic i pedagògic a escoles i instituts. Enguany, es treballarà amb l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt, que crearà i desenvoluparà una producció artística amb la Cia. José y sus Hermanas. D'altra banda, s'ha creat un arxiu d'eines digitals disponibles per a professionals de les arts escèniques i per a la comunitat educativa.

El projecte Escoles Tàndem

El Temporada Alta i la Fundació la Ciutat Invisible també continuen vinculats al projecte Escoles Tàndem que, des del curs 2019-20, impulsa la Fundació Catalunya La Pedrera a les escoles Font de la Pólvora, Sagrada Família i Vila-Roja de Girona i que compta amb el suport de la Fundació Girona Est. Després de tres cursos desenvolupant estratègies per a transformar cada centre en l'àmbit organitzatiu, metodològic i espacial, el Tàndem Girona Est arriba a l'última etapa del projecte, que inclou l'estrena de l'activitat extraescolar 'Teatre i Somnis' aquesta tardor.