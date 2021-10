Anna Colom i Karen Lugo, Lorena Oliva, José Maldonado homenatjant a Carmen Amaya, José de los Camarones o la reivindicació en clau feminista de Las Opinólogas són alguns dels noms destacats del cartell del FlamenGi, el festival que té per objectiu apropar la cultura del flamenc a la societat i que celebrarà la seva tercera edició entre el 12 i el 25 de novembre. El festival, que el passat mes de juny va celebrar la seva segona edició en format reduït després d'haver-la d'ajornar la tardor de l'any passat, està dirigit artísticament per l'activista gironina, ballarina i coreògrafa Noemí Osorio amb la col·laboració de François Soumah, també bailaor i mànager de grans artistes flamencs.

El concepte d'intergeneracionalitat serà l'eix temàtic de la tercera edició d'un festival que, segons l'organització, vol destacar que "allò modern no està renyit amb allò tradicional, i que poden conviure". D'aquesta manera el festival portarà a Girona Cayana d'Anna Colom i Karen Lugo, que reuneix les arrels folklòriques comuns entre la música popular ibèrica, llatinoamericana i el flamenc; Nuclear de Lorena Oliva, que evoca a la seva àvia materna a través del so i el moviment; la performance de pintura i dansa flamenca del bailaor José Maldonado homenatjant a Carmen Amaya; el concert de cante flamenc tradicional de José de los Camarones; l'espectacle de l'emblemàtic Tablao Cordobés de Barcelona, el més antic de Catalunya; o el concert en clau d'humor feminista de Las Opinólogas.

El Centre Cultural La Mercè, La Marfà, la seu de la Peña Flamenca La Gerundina o els centres cívics de Pont Major, Ter o Onyar seran alguns dels escenaris on desenvoluparan les activitats programades en aquesta edició que, com ja va succeïr en les dues anteriors, també comptarà amb esdeveniments paral·lels com l'exposició de fotografia Romi del fotògraf Jacques Léonard amb retrats de dones gitanes dels anys 60, la conversa amb el bailaor Antonio Canales en IG live o la conferencia de la flamencòloga María Jesús Castro.

El vessant pedagògic també forma part del programa del festival amb les masterclasses de ball, percussió, cante i guitarra, així com el recorregut per les escoles de Girona Est que farà Susana Subirana per acostar el flamenc als infants amb l'espectacle familiar Mágia flamenca.

La col·laboració dels germans Roca

El festival comptarà enguany amb la col·laboració dels germans Roca, que han confiat en FlamenGi "per a connectar amb els records de la seva infància i rendir homenatge al seu barri", segons l'organització. Els propietaris d'El Celler de Can Roca han apadrinat una jornada que tindrà lloc el dissabte 20 de novembre a Taialà i que girarà al voltant del flamenc intergeneracional, de la mà de la veterana bailora La Chana, amb l'artista convidat José de los Camarones, el jove guitarrista gironí Nas Heredia o la jove bailaora Gema Amaya descendent de la grandíssima Carmen Amaya.