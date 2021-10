La Bisbal d’Empordà ha recupeat la sardana Lo foch de la Bisbal d’Antoni Agramont, una important peça del patrimoni musical local, a partir d’un disc de principis del segle XX.

La sardana pertany al fons documental de FonoVilassar’78 d’Antoni Torrent, professor emèrit de la Politècnica de Catalunya i aficionat al gènere que s’ha dedicat a restaurar i digitalitzar discos en pedra. I és que, amb un fons de més d’un miler de discos de música popular i tradicional catalana, Torrent atresora una de les col·leccions de discos de pedra més importants del país.

Lo foch de la Bisbal d’Antoni Agramont va ser gravada al 1902 per la Principal de la Bisbal per la casa discogràfica anglesa Gramophoned a Barcelona i va ser comercialitzada el 1905 en un disc de pissarra. És una sardana bèl·lica del segle XIX i fa referència a la insurrecció federal del 6 d’octubre de 1869.

Les particel·les de Lo foch de la Bisbal no estan localitzades però el so, tot i el seu mal estat, ha permès recuperar-les. De la transcripció del so del disc a partitura se n’ha encarregat Francesc Cassú, director de la Principal de la Bisba, en una iniciativa finançada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal. La sardana es pot escoltar al Youtube del consistori i la mateixa Principal de la Bisbal la interpretarà la peça en el proper concert del 6 d’Octubre de 1869.