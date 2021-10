Els treballs de catalogació del fons bibliogràfic de la farmàcia de l'antic hospital Santa Caterina de Girona encaren la recta final. El 23 de desembre del 2020 es va traslladar a la Biblioteca Pública Carles Rahola el conjunt documental de 239 llibres, d'entre els segles XVIII i XIX i la previsió és que al desembre, un cop catalogats, puguin tornar a la seu de la Generalitat, on es conservaran i posaran a disposició dels usuaris per a la seva consulta. Les tasques de conservació, que han estat la primera fase del projecte, han consistit en la neteja en sec de cadascun dels documents, amb aspirador o pinzell. També s'han extret els documents solts de dins dels llibres, que s'han arxivat tot identificant-ne el llibre d'origen.

Com a mesura preventiva s'hi han posat solapes de protecció, faixes de reforç i en alguns casos molt puntuals, s'han reforçat lloms o enquadernacions. Tot plegat, respectant-ne l'estructura original i aplicant-hi mesures reversibles. Actualment i amb la fase de conservació ja enllestida, s'estan catalogant els exemplars. En aquests moments, hi ha prop d'un centenar de llibres registrats al catàleg i es preveu que en els mesos vinents s'acabi de descriure tota la col·lecció. La catalogació d'aquest fons no només posarà a l'abast un conjunt bibliogràfic de gran interès, sinó que alhora, ajudarà a interpretar i contextualitzar com era la biblioteca de la Farmàcia, quin ús tenia i quina importància va tenir al llarg dels anys d'activitat. La iniciativa és fruit de la col·laboració entre la Generalitat Girona, el Museu d'Art de Girona i la Biblioteca Carles Rahola.