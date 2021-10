Exposen a Figueres les il·lustracions de Dalí de «La Divina Comèdia» de Dante

El Teatre-Museu Dalí de Figueres inaugurarà aquest divendres una exposició entorn de les il·lustracions que el pintor empordanès va realitzar de La Divina Comèdia, de Dante Alighieri.

El president de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader, va subratllar ahir que amb aquest projecte «es tanca un cercle» ja que «l’exposició commemora el 700è aniversari de la mort de Dante, però les obres dalinianes que van il·lustrar La Divina Comèdia commemoraven el 700è aniversari del naixement del poeta florentí».

«M’han encarregat el treball per a una edició italiana monumental i la vull completar també a Cadaqués durant l’estiu. És una obra que m’atreu fins a l’obsessió perquè hi trobo els dos aspectes de la meva pròpia vida. El llibre m’apassiona i ja tinc construït el meu treball mentalment», va assenyalar Dalí en una entrevista en la revista Destino sobre l’encàrrec rebut l’any 1949 per part del govern italià.

La comissària de l’exposició, Juliette Murphy, especialista en obra gràfica de la Fundació Dalí, va explicar ahir a Barcelona que a l’exposició «s’exhibiran per primera vegada les cent estampes profusament acolorides, clàssiques i contemporànies al mateix temps, que Dalí va realitzar, amb altres cinc dibuixos relacionats amb els anteriors per temàtica i per data».

Un encàrrec polèmic

Segons Murphy, «l’encàrrec italià va ser un gran elogi per a Dalí i va representar un reconeixement profund de la seva obra, i va assenyalar la seva vinculació amb els artistes del Renaixement l’obra del qual va ser la seva font d’inspiració des dels seus inicis».

La Divina Comèdia va ser l’oportunitat per a Dalí d’equiparar-se als grans mestres que sempre havia admirat, com Botticelli, i d’apropar-se als referents de la literatura europea.

La comissària de la mostra, en la qual ha participat L’Institut Italià de Cultura, va explicar que «en el context de la postguerra italiana de misèria, la premsa sensacionalista es va rabejar amb el projecte, que va qualificar de pornografia a càrrec de l’estat en un moment de marcades diferències polítiques, i a més per haver estat encarregat a un artista no italià».

I va afegir: «Van obviar les il·lustracions místiques del Paradís, de tendència clàssica, per centrar-se en les de l’Infern per relacionar-les amb el passat surrealista de Dalí».

Enfonsat per les crítiques publicades a la premsa, l’estat italià va abandonar el projecte i per a Dalí va representar «un disgust majúscul».

Finalment, les il·lustracions es van publicar per primera vegada l’any 1960, a França, per Joseph Forêt per a l’edició de luxe, i per Les Heures Claires per a l’edició popular, en diferents volums.

En opinió de la comissària, La Divina Comèdia és «el mirall de l’evolució espiritual de Dalí», qui compara l’amor que professa Dante per Beatriz amb el qual ell sent per Gala.

Murphy recorda que «Dante va obrir nous camins», amb els seus 14.000 versos en terza rima que anticipaven l’inici de l’Humanisme, i «Dalí va voler fer el mateix amb l’art, partir dels clàssics per mirar cap al futur, iniciant noves vies».

Murphy també va explicar que es pot percebre en aquestes obres el paisatge de l’Empordà. «És molt típic en l’obra de Dalí que hi hagi aquesta plana i veure les muntanyes dels Pirineus i en aquest cas és molt probable que sigui una representació de la plana de l’Empordà», va assenyalar la responsable de la mostra.

La il·lustració de l’obra de Dante va coincidir amb l’època en la qual el pintor va tornar a Europa després del seu periple americà i en el qual va abandonar el Surrealisme i l’ateisme, per abraçar el Classicisme i la seva particular visió de la fe catòlica.

Dalí va lliurar les aquarel·les el 1953 al govern italià i després va demanar que li deixessin el material per exposar-lo. Quan es va fer l’edició de 1959 de Forêt, l’empordanès va enviar les cent aquarel·les, que posteriorment es van haver d’anar venent i «avui dia estan disperses i no se sap on són», va assenyalar Murphy.

El Teatre-Museu Dalí de Figueres mostrarà la sèrie de cent fotogravats en relleu amb trama xilogràfica procedents dels fons de la mateixa Fundació Dalí, així com set dibuixos originals, un d’ells inèdit, i tres llibres i un fullet que contextualitzen la mostra.

L’exposició, que recull també les recerques en obra gràfica que la Fundació Dalí desenvolupa des de l’any 2002 i que culminaran amb la publicació del primer volum del catàleg raonat el 2023, serà la primera ocasió en què «s’exposin aquestes il·lustracions en l’ordre correcte».

El catàleg raonat de l’obra gràfica arribarà l’any 2023

La Fundació Gala-Salvador Dalí preveu publicar l’any 2023 la primera part del catàleg digital raonat de l’obra gràfica de l’artista de Figueres, que arribaria fins a l’any 1940. «Estem treballant a fons amb la primera part del catàleg i està força avançat», va assenyalar ahir Juliette Murphy, qui va avançar que es preveu que aquest nou catàleg raonat es divideixi entre tres parts.

El catàleg seguirà la mateixa línia dels que es poden visitar al web de la Fundació sobre les pintures de Salvador Dalí i sobre la seva escultura i obra tridimensional.