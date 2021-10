Un text en prosa, un poema i una obra d'art al costat del calendari de cada mes: un almanac que l'any 1911 va reunir en unes mateixes planes alguns dels artistes més importants que treballaven a Catalunya a principis del segle XX, d'Isidre Nonell, Pablo Gargallo o Pablo Picasso a Prudenci Bertrana o Eugeni d'Ors. L'Almanach dels Noucentistes, document clau per entendre el moviment noucentista, centra ara una exposició a la Casa Masó de Girona, que s'inaugura aquest dijous a la tarda i que es podrà visitar fins a l'11 de febrer.

Amb obres de Joaquim Torres-García, Pablo Picasso o Josep Clarà i comissariada per Aleix Catasús i Bernat Puigdollers, l'Almanach dels Noucentistes: la consolidació d'un moviment es fixa en l'anuari publicat l'any 1911 a Barcelona per l'impressor Joaquim Horta en una edició de només 150 exemplars. Tot indica, però, que el veritable promotor va ser el filòsof Eugeni d'Ors, que des de feia uns anys encapçalava la lluita intel·lectual per definir i aglutinar el moviment artístic, cultural i polític del nou-cents, el nou segle, que marcaria profundament la cultura catalana de l'època.

Dividida en quatre blocs, la mostra repassa les publicacions que van definir el moviment cultural i polític; la figura de l'impressor Joaquim Horta i d'Eugeni d'Ors i els artistes i escriptors que van participar en l'elaboració de l'anuari, considerat com un dels documents més significatius de l'art modern a Catalunya.

L'exposició ha reunit obres de la majoria d'artistes que van col·laborar a l'Almanach, com Ricard Canals, Josep Obiols, Pablo Gargallo, Josep Aragay o Isidre Nonell. També Pere Torné-Esquius o Prudenci Bertrana.

Pel que fa als escriptors, l'exhibició presenta documents i llibres de Josep Carner, Eugeni d'Ors, Joan Maragall o Joaquim Folch i Torres, a més d'exposar per primera vegada un exemplar de l'Almanach dels Noucentistes adquirit recentment per la Fundació Rafael Masó, ja que l'arquitecte gironí va ser convidat a publicar-hi un poema, De la Llar, en el moment que precisament acabava d'iniciar la reforma de la Casa Masó.

Les peces d'art i documents exposats provenen de diverses col·leccions, tant públiques com privades. A més de la mateixa Fundació Rafael Masó, hi han cedit material institucions com la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca de la Universitat de Girona o el Museu de Montserrat, així com diverses galeries d'art.

Mentre duri l'exposició a la Casa Masó es faran diverses visites comentades, amb aforament limitat i inscripció prèvia, els dies 8 d'octubre, 5 de novembre, 3 de desembre i 14 de gener, sempre a les 5 de la tarda.