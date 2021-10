Lagartijas Tiradas al Sol, Rodrigo García i Juana Dolores protagonitzen les peces més destacades de la programació virtual del festival Temporada Alta. L’any passat, el certamen va engegar un apartat digital com un salvavides per poder mantenir la programació tot i els embats de la pandèmia i enguany ha decidit mantenir-ne una part, especialment la centrada en nous formats.

Ara, «tot i les ganes que tot es pugui fer presencial», el festival ha optat per continuar el projecte en línia, batejat com A distància, perquè «va ser una oportunitat per generar nous tipus de format i que els autors busquessin noves vies per expressar-se», detalla Narcís Puig, adjunt a la direcció artística de la cita teatral gironina.

Entre aquests nous formats hi ha Lázaro, de la companyia mexicana Lagartijas Tiradas al Sol, una de les habituals del festival. El dia 10 de novembre oferiran un espectacle via zoom amb connexions entre personatges ubicats en llocs diferents per reflexionar sobre la identitat i si cal o no, mantenir-la.

Pel que fa a Rodrigo García, porta al festival Movidas raras, una websèrie de set capítols que barreja tres històries surrealistes i en què participen noms com Angélica Liddell o Denis Lavant. El primer capítol s’estrenarà el 12 d’octubre i l’emissió serà setmanal.

La tercera proposta, una producció encarregada pel festival, és Miss Univers, una peça audiovisual de la poeta i actriu Juana Dolores que aborda qüestions com els estàndards de bellesa o el feminisme. Juana Dolores, que també serà al festival amb l’espectacle Massa diva per a un moviment assembleari va definir-la ahir com «un curtmetratge de catorze minuts entre el videoart i el videoassaig», «una peça underground feta a casa amb zero mitjans» a partir d’imatges d’arxiu i missatges de Whatsapp. Es podrà veure des del 8 d’octubre i fins al final del festival amb accés gratuït.

A més, el festival manté el catàleg d’enregistraments, per veure alguns dels espectacles que han passat pels trenta anys del certamen o propostes audiovisuals per a complementar la presència d’alguns dels artistes d’enguany, i la retransmissió del Torneig de Dramatúrgia Catalana, engegat ja l’any passat i que permet arribar a l’alta demanda de públic que té la competició.

Yago Alonso, Carmen Marfà, Bàrbara Mestanza, Bernat Molina, Oriol Morales i Pujolar, Begoña Tena, Albert Tola i Aina Tur són els vuit dramaturgs que participen en l’onzena edició, que es podrà veure de forma presencial els dilluns a la sala La Planeta de Girona.