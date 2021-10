La tercera edició de L’Escala, Vila del Llibre, que se celebrarà el 16 i 17 d’octubre, es centrarà en la literatura mallorquina i els seus lligams amb l’Empordà. La tercera edició del festival estarà comissariada per l’escriptor i editor Sebastià Bennassar i comptarà amb el tradicional mercat d’editors independents a la zona de la platja de les Barques, aquesta vegada amb una representació de cases editorials mallorquines; a més d’altres activitats com la presentació de novetats, conferències, recitals de poesia, concerts i exposicions, a més d’activitats familiars com els relats orals i tallers d’oficis del llibre.

El programa de taules literàries aprofundirà en els lligams que uneixen l’Empordà amb l’illa des de diverses perspectives, com la relació epistolar entre Caterina Albert i Maria Antònia Salvà, la Mediterrània com a concepte geogràfic que influeix en la creació literària dels autors i autores d’una i d’una altra banda del Mare Nostrum, el mar com a testimoni dels exilis o les connexions lingüístiques entre Mallorca i l’Escala.

Totes les activitats comptaran amb control d’aforament, per a la qual cosa caldrà fer una inscripció prèvia.

El buen patrón de Fernando León de Aranoa, s’ha imposat a Madreas paralelas de Pedro Almodóvar (que partia com la gran favorita) i a Mediterrani de Marcel Barrena, a la cursa per representar Espanya en la pròxima edició dels Premis Oscar.

L’Acadèmia de Cinema Espanyol va anunciar ahir la decisió, que suposa la segona ocasió en què el cineasta madrileny optarà als Oscar. L’altra, fa vint anys, va ser amb Los lunes al sol, que no va passar la llista de tall amb la qual l’Acadèmia americana redueix les opcions.

Aquest any l’anomenada short list, amb quinze candidates, es coneixerà el 21 de desembre; però no serà fins al 8 de febrer quan se sàpiguen les cinc nominades, al costat de la resta de les candidatures als premis en la 94 edició dels Oscar, que es lliuraran el 24 de març de 2022.

«Estem contents, orgullosos i molt responsabilitzats», va dir el cineasta. Acompanyat pel productor de la cinta Jaume Roures, el director reconeixia una «certa sensació de deja vú respecte la seva anterior experiència als Óscar ja que llavors també competia en la terna de candidats amb Pedro Almodóvar, que va presentar Hable con ella.