La tercera edició del festival FlamenGi comptarà amb les actuacions d’Anna Colom, José de los Camarones i Lorena Oliva com a caps de cartell. La direcció del festival, que se celebrarà en diferents indrets de Girona del 12 al 25 de novembre, intenta consolidar aquesta proposta musical que neix dels barris gironins, alguns d’ells en risc d’exclusió, a través d’artistes locals i amb una mirada femenina. Per això 31 dels 33 artistes programats son catalans. L’objectiu del festival es trencar alguns dels estereotips que hi ha amb el gènere del flamenc i acostar les novetats del gènere en combinació amb propostes més tradicionals.

A més de diferents activitats pedagògiques relacionades amb el ball, la percussió, el cante i la guitarra, també hi ha prevista una jornada a Taialà el 20 de novembre sobre el flamenc intergeneracional que ha estat apadrinada pels germans Roca.